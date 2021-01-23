وفاة الأديب السعودي عبدالله مناع

توفي الأديب والصحفي والطبيب السعودي البارز عبدالله مناع مساء اليوم السبت.

ونعى رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الأديب عبدالله مناع، على صفحته في تويتر، مغردا: ”رحم الله الأديب الكبير عبدالله مناع… عزائي إلى أسرته الكريمه ومحبيه“.

رحم الله الاديب الكبير عبدالله مناع … عزائي الى اسرته الكريمه ومحبيه 🙏🏻 pic.twitter.com/THmoY6dDhO — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 23, 2021

ولد عبدالله مناع في حارة البحر في مدينة جدة عام 1939، وابتعث إلى مصر عام 1957 ليلتحق بكلية طب الأسنان في جامعة الاسكندرية وتخرج منها في أواخر عام 1962م.

وأصدر في عام 1960 مجموعة من الخواطر والقصص القصيرة بعنوان لمسات.

وبعد تخرجه وحصوله على بكالوريوس الطب وجراحة الفم والأسنان سنة 1962 عاد إلى السعودية وتم تعيينه طبيبا للأسنان بالمستشفى العام في جدة، كما بدأ عمله في مجال الصحافة محررا في صحيفة الرائد الأسبوعية.

ومن مؤلفاته الأدبية كتاب بعنوان ”العالم رحله“ عام 1988، وكتاب ”شيء من الفكر“ في عام 1992، و“إمبراطور النغم“ في نفس العام 1992.