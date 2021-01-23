ماذا قالت الفنانة اللبنانية رولا سعد عن تكريمها في "أوسكار العرب" بالقاهرة؟ (فيديو)

أعربت الفنانة اللبنانية رولا سعد عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه في مهرجان أوسكار العرب، الذي أقيمت دورته الرابعة في مصر لأول مرة.

وشهدت الدورة تكريم عدد من الفنانين، بينهم الفنانة رولا سعد، كأفضل مطربة وقدمت أغنية ”لاقيني تلاقيني“.

وشمل التكريم كذلك سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، مديحة حمدي، عايدة رياض، مادلين طبر، حورية فرغلي، المخرج إبرام نشأت، منة فضالي، الفنانة الليبية خدوجة صبري، وعاصي الحلاني..وغيرهم.

وقالت رولا سعد، في لقاء خاص مع شبكة ”إرم نيوز“ الإخبارية: ”أريد توجيه الشكر لكل من صوّت لي في مهرجان أوسكار العرب، كنت أتخوف من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ولكن محبتكم فرضت علي مجيئي لحضور تكريمي“.

وأضافت سعد: ”أطالب كل الناس بالالتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بالفيروس، كورونا ليست لعبة سياسية، كورونا فيروس خطير على صحتنا والمقربين منا، أرجوكم التزموا“.

وعن موقفها من اللقاح الجديد، قالت الفنانة اللبنانية: ”لا أمانع تجربة اللقاح الجديد، من المفترض أن نجربه جميعًا، وهناك أشخاص كثيرون حول العالم قاموا بتجربته ومنذ فترة، ولا توجد مشكلة“.

وعن أعمالها الجديدة، أوضحت سعد: ”أحضر لبرنامج جديد عن المرأة، وهناك أيضًا أغنية جديدة مصرية، سيتم طرحها قريبًا إن شاء الله“.

يذكر أن رولا سعد كشفت في وقت سابق كواليس خطوبتها في رأس السنة الحالية 2021، مشيرة إلى أنها تفاجأت بخطيبها وهو يطلب يدها.

وقالت رولا: ”في ناس عم بتعاتبني علشان موضوع الخطوبة، خصوصا إني قلت قبل أيام إني مش مخطوبة ودلوقتي بقول اتخطبت“.

وأوضحت: ”أنا تفاجأت في رأس السنة إن يحيى طلب إيدي، وأنا وافقت لإني عارفة مشاعري ومتأكدة منها، بس اتفاجأت أكيد بسبب السرعة“.