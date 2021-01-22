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وفاة الشاعر الإماراتي عبدالله بن ذي...
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وفاة الشاعر الإماراتي عبدالله بن ذيبان الشامسي

توفي الشاعر عبدالله بن ذيبان الشامسي، أحد مشاهير الشعر النبطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا. وقال رئيس اتحاد كتّاب

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المصدر: إرم نيوز

توفي الشاعر عبدالله بن ذيبان الشامسي، أحد مشاهير الشعر النبطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا.

وقال رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، سلطان العميمي:“فُجعت ساحة الشعر النبطي في دولة الإمارات قبل قليل بوفاة الشاعر الكبير عبدالله بن ذيبان الشامسي عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع الشعري“.

وتابع في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر:“برحيله فقدنا شاعرًا ترك أثرًا كبيرًا في القصيدة المغناة في الإمارات، خالص العزاء لأسرة الشاعر، وذويه، ولمحبي الشعر“.


كما نعت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي الشاعر الراحل عبر حسابها على ”تويتر“ قائلة:“فقدت الساحة الثقافية الشاعر المخضرم عبدالله بن ذيبان الشامسي، صاحب تجربة شعرية فريدة، اهتم بتوثيق تفاصيل الطبيعة، والبيئة، والعمارة، والعلاقات الاجتماعية، حتى تبقى محفورة في الذاكرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان“.

كما نعاه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر:“خالص التعازي والمواساة لأسرة الشاعر الإماراتي الكبير عبدالله بن ذيبان الشامسي، الله يرحمه ويغفر له، ويصبّر أهله ومحبيه، وكل أهلي في الإمارات الحبيبه“.

والشاعر الراحل من مواليد العام 1945 في إمارة الشارقة، وتعلم في طفولته في حلقات تحفيظ القرآن، وبدأ نظم الشعر في سن السادسة عشرة من عمره.

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