لينا حوارنة تتحدث عن "عروس بيروت" وتكشف أعمالها للموسم المقبل (فيديو)

قالت الفنانة السورية لينا حوارنة في حديث مع موقع إرم نيوز، إنها تتابع ردود الفعل حول مسلسل ”عروس بيروت“، الذي لاقى إعجاب المتابعين.

وحول الانتقادات التي تعرض لها العمل بأنه نسخة غير جيدة من ”عروس إسطنبول“، وبأنه لا يتحمل كل هذا العدد من الحلقات، قالت حوارنة حتى وإن كان نسخة عنه لكنه جاء بروح عربية، ومسلسل متكامل بعيدا عن الأعمال المدبلجة.

وأشادت الفنانة السورية بالدراما المشتركة التي تنطوي على قيمة فنية، وهو سبب محبة الجمهور لمثل هذه الأعمال.

كما كشفت عن مشاركتها في العمل البوليسي الاجتماعي ”رد قلبي“ للمخرج عمار تميم، مبينة تفاصيل شخصيتها التي تتعرض للكثير من المواقف، خاصة مقتل ابنها في ليلة عرسه حتى لحظة اكتشاف المجرم.



وأشارت الفنانة حوارنة إلى أنها ستشارك في مسلسل ”بروكار 2“ مع المخرج محمد زهير رجب، ومسلسل ”دفا“ مع المخرج سامي جنادي.

وعن سبب قلة أعمالها في الأعوام الأخيرة، قالت إن السبب يعود لسفرها والعمل في مسلسل ”عروس بيروت“، مؤكدة أنها ستعود إلى نشاطها المعتاد.

وتحدثت عن الدراما السورية وواقعها، معتبرة أنها تشبه واقع السوريين وهي متعَبة، وتحتاج إلى الكثير من الجهود لإعادة الألق لها.