نقل الموسيقار المصري حسن دنيا للعناية المركزة إثر إصابته بكورونا

كشفت مصادر داخل نقابة الموسيقيين المصريين، عن نقل الموسيقار حسن دنيا إلى العناية المركزة، لتلقي مزيد من العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن حسن دنيا ”يعاني من وضع صحي غير مستقر وجرى نقله إلى العناية المركزة داخل مستشفى الهرم للعزل“.

وأوضحت أن حسن دنيا ”كان يتواجد في مستشفى زايد العام للعزل، ولكن لم يتوفر مكان له خلال الساعات الماضية حتى تم الاستقرار على توفير مكان له بمستشفى آخر كونه يحتاج إلى الأكسجين لمعاناته من أزمة تنفسية“.

وأشارت إلى أن حسن دنيا أصيب بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع وكان يخضع للعزل المنزلي، لكن ساءت حالته الصحية ما استدعى نقله إلى المستشفى، وسط محاولات من الأطباء لإسعافه لاسيما وأنه عانى طوال الفترة الماضية من أزمات صحية متكررة.

ويمتلك حسن دنيا، في رصيده الفني ما يزيد عن 400 لحن غنائي، للعديد من نجوم الفن، على رأسهم عمرو دياب ومحمد منير ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وحكيم والراحل حسن الأسمر، كما أنه وضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من المسلسلات والأفلام.