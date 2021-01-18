حبس المنتجة المصرية سارة الطباخ عامين

قررت محكمة مصرية الإثنين حبس المنتجة سارة الطباخ عامين وكفالة 2000 جنيه، لتبديدها مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.

وأسندت المحكمة قرارها بناء على وقائع ومستندات قدمها محامي الشرنوبي في الجلسات، وأهمها رسالة سارة الطباخ للمنتجين والشركات قامت فيها بتحذيرهم من التعامل مع الأول .

وعلق محمد الشرنوبي على الحكم عبر حسابه على إنستغرام، قائلا :“الحمد لله الحق ظهر تم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثله القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقه سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي و خيانة الأمانة“.

وتابع :“أظن الصوره وضحت. أنا كنت ساكت ومكانش نفسي الأمور توصل لكده و كنت مقرر انني مش هتكلم تاني في الإعلام بس لقيت إصرارا من الطرف الآخر أنه يقحم الإعلام و يشوه صورتي قدام الناس. بس لو في حد واخد حق حد فا القانون والمحكمة قالت كلمتها. الشركه كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لإدارة أعمالي وبالتالي كانت بتتعاقد و تستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي انها تستلم و تاخد نسبتها و تورد لي الباقي و ده مكانش بيحصل“.

وقال :“الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة وبددت كل أموالي اللي في ذمتها و آخر صلح سلمت الشركة توكيلا على أساس اننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت أنها هتسددلي كل فلوسي اللي في ذمتها و ده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما و بالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوسي. لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهه أو شخص غير من خلالي شخصيا وعدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لأنه ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي و تشويه صورتي والحصول على مبالغ دون وجه حق“.