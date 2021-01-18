فنانة مصرية تروي تفاصيل مثيرة عن وفاتها وعودتها للحياة مرة أخرى (فيديو)

روت الفنانة المصرية زينب وهبي تفاصيل مؤثرة عن قصة عودتها للحياة بعد إعلان وفاتها بغرفة العمليات أثناء ولادة ابنها الثاني، مؤكدة أن هذه التجربة أصابتها بصدمة كبيرة غيرت الكثير في معتقداتها الدينية.

وقالت زينب وهبي خلال تصريحات تليفزيونية :“أنا توفيت ورجعت للحياة مرة أخرى بمعجزة، رأيت بالفعل الموت بعيني الحمد لله، ففي البداية كنت حاملا في ابني الثاني، وبعد وضعي الجنين بثوان توقف قلبي وفجأة رأيت نفسي فوق سقف الغرفة، والمساعد يطلب المساعدة من الطبيب“.

وأضافت :“المشهد انقطع ثم رأيت نفسي وأنا طفلة وعمري يمر أمامي حتى سني الحالي، ثم رأيت زوجي المخرج الراحل، وهو يخرج عملا مع الفنانة رغدة، ورأيت ابني الكبير وأنا أطير فوق كل هذه الأحداث، ثم شاهدت أسطوانة مظلمة وأدخل داخلها وفي نهاية هذا الممر أو النفق رأيت أمي وهي متوفية وفاتحة يديها وتستقبلني“.

وأكملت :“اعتدلت في النهاية ووصلت لها فعلا واحتضنتني وكنت أريد أن أسير معها لنور خلفها قوي وظللت أدفعها بقوة حتى أسير معها ولكنها حضنتني بقوة وأعادتني بدفعة قوية حتى شهقت وفتحت عيني على جلسات كهرباء حينها شعرت أني عدت للحياة وفتحت عيني ووجدت ممرضات وطبيبا يبكون بشدة وعلمت أن سبب وفاتي المؤقت تسمم حمل“.

وأشارت زينب وهبي إلى أن الطفل توفي بعد الولادة بشهرين، لكن التجربة غيرت شخصيتها، وجعلتها تكتسب معتقدات إيمانية جديدة وتصديقا لقدرة الله.

وزينب وهبي ممثلة مصرية من مواليد 1952 شاركت محمد صبحي وعادل إمام في كثير من أعمالهم التلفزيونية والمسرحية، أبرز أعمالها ”حريصة“ في مسلسل ”يوميات ونيس“ و“الرفيقة الدادة أم عطيات“ في فيلم ”السفارة في العمارة“، كما شاركت في 365 يوم مع أحمد عز وحسن ومرقص مع الفنان عادل إمام والفنان عمر الشريف.

وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل ”زي الشمس“ مع الفنانة دينا الشربيني والراحلة رجاء الجداوي وعرض في رمضان الماضي.