التلفزيون الإيراني يوقف مذيعة دعا ضيفها المشاهدين للرقص لتخفيف التوتر

تواجه المذيعة في التلفزيون الإيراني، روزيتا قبادي قرارا بوقفها عن العمل لأجل غير مسمى، وذلك بعدما دعا أحد ضيوف برنامجها المواطنين للرقص في بيوتهم لتخفيف التوتر الناجم عن المكوث بالمنزل لفترات طويلة، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب تقرير لإذاعة ”بي بي سي فارسي“، طلب أحد ضيوف برنامج ”شب يلدا“ الذي تقدمه المذيعة روزيتا في إحدى حلقات البرنامج، وقال للمشاهدين: ”عليكم بالرقص، لربما يقل التوتر الناجم عن أجواء فيروس كورونا”.

وأضاف التقرير أن ”المذيعة روزيتا اضطرت للاعتذار من المواطنين والسلطات في الحلقة التالية“.

وقالت إن ”الضيف ربما استخدم كلمات دون مستوى مخاطبة الجمهور، في حين أنها كمقدمة البرنامج كان يجب أن تصحح حديث الضيف، بينما كان وقت البرنامج ضيقا“.

وأشار تقرير إذاعة ”بي بي سي فارسي“ إلى أن روزيتا وهي مقدمة البرنامج الشهير ”عصر الأسرة“ المعروض على القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني موقوفة عن العمل والتصوير لأجل غير مسمى، وذلك منذ واقعة ”دعوة المواطنين للرقص“.