الداعية السعودي عائض القرني يدافع عن وليمته "الكبيرة"

دافع الداعية السعودي المعروف، عائض القرني، عن نفسه إثر انتقادات طالته واتهامات له بالإسراف والتبذير في وليمة كبيرة أقامها، وقال إن عدد الضيوف كان أكبر مما ظهر في الفيديو.

وقال القرني في مقطع صوتي منسوب له، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ذبح ثلاثة خراف في الوليمة التي بلغ عدد ضيوفها بين 45 و50 شخصا، لكن الفيديو الذي انتشر للوليمة، لا يُظهر وجودهم حول الطعام، ويقتصر على من دخل في البداية فقط.

وأضاف أنه لم يرم من طعام الوليمة أي شيء، حيث يتم توزيع ما يزيد منه، على الجيران والعمال من سائقين وخدم في المنزل.

واختتم القرني رده قائلا إن ”الناس تبحث عن الزلات وتتصيد الأخطاء، مستشهدا بقيام النبي إبراهيم بذبح عجل سمين لثلاثة ضيوف قدموا إليه“.

توضيح من الشيخ عايض القرني لمأدبته pic.twitter.com/X0fgpKTDXJ — يوسف بن علي الفايز (@yaf13) January 17, 2021

وبدأت القصة عندما تداول مدونون سعوديون، مقطع فيديو، يظهر فيه الداعية المسن مرحبا بعدد قليل من الرجال الذين جلسوا حول مائدة طويلة في منزله.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات اتهم خلالها معلقون الداعية بالإسراف والتبذير والمفاخرة التي طالما نهى عنها هو ذاته، بينما دافع آخرون عنه.

عائض القرني يستضيف رجل الاعمال علي حسن العمري .. منتهى التواضع والبعد عن التبذير دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !! pic.twitter.com/dsGQGN61gB — بدر عبدالمحسن الهيف القحطاني (@badr_mohsen_) January 15, 2021

انتشر هالمقطع للشيخ

عايض القرني واختلف الناس فيه.

بالنسبة لي أرى إن الموضوع فيه فائدتين:

١-يجب أن تكون مرجعيتنا بهذه الأمور قال الله ورسوله وليست تصرفات الناس؛ سواء تصرف الشيخ صحيح أو خطأ أو فيه تناقض، ولا نقدّس الأشخاص.

٢-إن الإنسان مهما كان تقيّا متديّنا معرض للفتنة مثل غيره. pic.twitter.com/kNGqWnMHVs — فهد محمد بن عوين (@1aqar) January 16, 2021