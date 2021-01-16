17 يناير

أسرة عمر خورشيد تتلقى غزاءه بعد 40 عاما على رحيله.. والسبب صفوت الشريف

أسرة عمر خورشيد تتلقى غزاءه بعد 40...

ظهرت المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، بعد اختفاء لسنوات طويلة، حيث استقبلت ونجلها إيهاب خورشيد، المعزين في أخيه الراحل عازف الجيتار عمر خورشيد، بعد نحو 40 عاما

المصدر: أحمد غريب- إرم نيوز

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ظهرت المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، بعد اختفاء لسنوات طويلة، حيث استقبلت ونجلها إيهاب خورشيد، المعزين في أخيه الراحل عازف الجيتار عمر خورشيد، بعد نحو 40 عاما على رحيله.

وجاء ذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، الذي تتهمه أسرة خورشيد بالوقوف وراء موت نجلهم.

وأكد الأخ غير الشقيق للعازف الراحل عمر خورشيد، إيهاب خورشيد، أنهم يتهمون صفوت الشريف، بالوقوف وراء مقتل شقيقه.

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وأشار خورشيد، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إلى أن إقامة عزاء شقيقه عمر، بعد 40 عامًا من وفاته؛ ”هو اتهام مباشر لصفوت الشريف بالتورط في موته“، على حد قوله.

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ونفى شقيق عمر خورشيد التحرك قضائيًا ضد صفوت الشريف، قائلًا: ”هنقاضيه عن إيه ولا إيه، عن بيتنا اللي اتخرب والاستوديو اللي ضاع ولا عن عمر اللي اتقتل، ولا على اعتماد خورشيد اللي طفشت من مصر هي وعيالها، ولا على إيه، ولا على التجاهل الإعلامي 40 سنة محدش كلمنا“.

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وقال ”إحنا مبنطلبش حق مادي إحنا مطالبنا حقوق معنوية، وهنلاحق أبناء صفوت الشريف قضائيا وإزاي كلهم هاربين، وكل ما نطلبه من الدولة المصرية تكريم اعتماد خورشيد“.