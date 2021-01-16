الفنانة العمانية فخرية خميس تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة العُمانية فخرية خميس، آخر تطورات حالتها الصحية مع مرض السرطان بعد إجراء 3 عمليات جراحية آخرها إزالة الثديين بالكامل.

وكانت البداية مع نشر خميس صورة لطفل يبيع حلوى ”غزل البنات أو شعر البنات“ أنهكه التعب ونام على الرصيف، وتمنت لو تأكله لكن ظروف مرضها تمنعها من ذلك، كما تمنت لو أن شعرها، الذي تساقط بسبب الكيماوي، ينبت مثل الحلوى.

ونشرت فخرية عبر حسابها بانستغرام منشورا مطولا تكشف فيه تفاصيل حالتها الصحية، مبينة أنها ”تُعاني من الألم بعدما أجرت 3 عمليات“، كما توجهت بالشكر لمتابعيها على الدعاء والتواصل معها وللأطباء الذين أجروا لها العمليات.

وحظي المنشور بتفاعل واسع بين المتابعين الذين تنموا لها الشفاء العاجل والعودة لجمهورها، حيثُ قال أحدهم ”الحمدلله ع سلامتك يا أيقونة الفن الجميل والراقي والراسخ ف عقولنا يااطيب واحن انسانه ربي يحفظك ويشفيك ويخليك لنا يار“، وقال آخر: ”الحمدالله تستاهلي السلامة ام عبدالله“، وأضاف ثالث ”سلامات ما تشوفين شر“.

https://www.instagram.com/p/CKG5HjEDsYS/?igshid=1594l7lzlzhkx

وكانت خميس أثارت قلق جمهورها قبل أيام بعد إعلان استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وإزالة الثديين بالكامل في مستشفى مسقط، مؤكدة أنها ستستكمل خطة العلاج وربما تحتاج لجرعات كيماوي أو البدء في الإشعاع ومن ثم يتبعه العلاج المناعي.

ويشار إلى أن الفنانة العُمانية فخرية خميس، خاضت موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل ”أم هارون“ الذي شاركت فيه إلى جانب الفنانة الكويتية حياة الفهد ونخبة من نجوم الفن في الخليج.

وفخرية خميس، الحاصلة على دورة من ”المعهد العالي للفنون المسرحية“ بالقاهرة في عام 1982، ولدت في عام 1960 بالكويت، وهي أم من زوجها سامي البحراني لثلاثة أبناء، وبدأت رحلتها المهنية منذُ عام 1974 بالتمثيل في مسرح الشباب، حيث قدّمت 20 مسرحية متنوعة.