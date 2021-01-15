بن أفليك يكشف تفاصيل مثيرة عن علاقته الرومانسية مع جينيفر لوبيز

تحدث الممثل الأمريكي بن أفليك، للمرة الأولى عن علاقته الرومانسية بالنجمة العالمية، جينيفر لوبيز، مشيرا إلى أنها تعرضت لسوء المعاملة من قبل المتصيدين.

وقال بن أفليك البالغ من العمر 48 عاما، إن جينفر (51 عامًا)، واجهت تعليقات جنسية وعنصرية أثناء علاقتهما.

وأضاف خلال تصريحات تحدث فيها عن فيلمه الأخير The Way Back أن هناك الكثير من السلبية كانت تجاه جنيفر، حيث قال إن الأشخاص لم يكونوا عادلين تجاهها.

وعن تركيز الصحافة على علاقتهما، قال :“كانت هناك دائما قصة لكل شهر، وكانت مواعدتي للوبيز تلك القصة الشعبية في ذلك الوقت، كانوا بحاجة إلى شيء يكتبون عنه وكنا ذلك الشيء.. إنه أمر سخيف“.

وكان بن أفليك قد خطب جنيفر عام 2002، وقدم لها خاتمًا من الألماس الوردي، وكان من المفترض أن يتزوجا عام 2003، إلا أنهما قررا تأجيل الزفاف قبل أيام قليلة من موعده، ثم انفصلا أوائل عام 2004.

وبن أفليك الآن على علاقة مع الممثلة الكوبية، آنا دي أرماس، كما أن جنيفر لوبيز مخطوبة حاليا للاعب أليكس رودريغيز.

وقالت لوبيز في مقابلة سابقة في عام 2018 إنها جذبت مزيدًا من الانتباه في مواعدة بن أفليك عام 2002 أكثر من علاقتها برودريغيز.

وكشفت لوبيز مؤخر

ا أنها أجلت حفل زفافها على خطيبها اللاعب أليكس رودريغيز مرتين؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبسؤالها عما إذا كانت ستقيم حفل زفاف سريعا لتنتهي من التأجيل المتكرر، قالت:“ ليس هناك اندفاع في القرار، نحن بخير، وأي شيء سيحدث عندما يأتي الوقت المناسب، والآن نستمتع بالحياة ولا أقلق بشأن التسرع في التخطيط لحفل الزفاف“.

وأضافت أن ليست من أولوياتها إقامة حفل زفاف كبير الآن، وأصرت على أن من المهم في الوقت الحالي الحفاظ على الصحة والعائلة والقيام بالأشياء الإبداعية الرائعة.

يذكر أن جينفير لوبيز واعدت أكثر من 10 رجال خلال شهرتها، وفي الفترة من 1997-1998، تزوجت من النادل الكوبي أوجاني نوا، إلا أنهما انفصلا بعد 11 شهرًا من الزواج، وفي 1999، ارتبطت بمغني الراب شون كومز وانفصلا عام 2001.

وخلال الفترة من 2001 حتى 2002، تزوجت من لاعب الكرة الأسترالي كريس جود، بعد قصة حب إلا أنهما انفصلا بعد 10 أشهر فقط.

وفي عام 2002، ارتبطت بالنجم الأمريكي بن أفليك، وانفصلا في يناير 2004، بعد أن ألغيا زفافهما في اللحظة الأخيرة.

وبعد ذلك بشهور، تزوجت من المطرب مارك أنتوني بعد أسابيع قليلة من المواعدة وأنجبا سويًا التوأم ماكس وإيمي في عام 2008، إلا أنهما انفصلا في يوليو 2011، قبل الطلاق رسميًا في عام 2014.

وفي الفترة من أكتوبر 2011 حتى أغسطس 2016، واعدت الراقص كاسبر سمارت لتنفصل عنه، ثم أعلنت خطبتها للاعب البيسبول أليكس رودريغيز بعد عامين من المواعدة.