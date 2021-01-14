إصابة المنتج المصري أحمد السبكي بفيروس كورونا

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أعلن المنتج المصري المعروف أحمد السبكي، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب السبكي على خاصية "الستوري" بحسابه في "إنستغرام": "إيجابي كورونا، دعواتكم