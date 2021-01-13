بعد بوب ديلون ونيل يونغ.. "كورونا" يجبر شاكيرا على بيع حقوق أغانيها‎

أصبحت شاكيرا، نجمة البوب الكولومبية، أحدث فنانة تبيع حقوق أغانيها البالغ عددها 145 أغنية، حيث أبرمت صفقة مع شركة هيجنوسيس سونج فاند المسجلة في بورصة لندن، وفقا لما ذكرته الشركة اليوم الأربعاء، بعد أن قوضت أزمة تفشي فيروس كورونا إيرادات حفلات الغناء.

وباعت النجمة أكثر من 80 مليون تسجيل، وحصلت ثلاث مرات على جائزة غرامي، ولديها قائمة متابعين ضخمة على منصتي البث الموسيقي سبوتيفاي ويوتيوب.

وأوقفت الجائحة تقريبا إيرادات حفلات الغناء المباشرة، وسعى عدد كبير من الفنانين لبيع حقوق ألبوماتهم الموسيقية، وباع بوب ديلون أغانيه الشهر الماضي، وتبعه آخرون منهم نيل يونغ.

وعزز انتعاش البث الموسيقي الإلكتروني، الذي أعاد الكثير من الأغاني القديمة إلى موقع الصدارة هذه الأيام، من قيمة الاستثمار في هذا المجال، وقال بنك الاستثمار جيه.بي مورجان إن هيجنوسيس تمثل استثمارا جذابا نظرا لإيراداتها في الأجل الطويل بسبب قوانين حقوق الملكية الفكرية.

وقالت شاكيرا (43 عاما) في بيان ”عندما كنت في الثامنة من عمري، قبل أن أمارس الغناء بفترة طويلة، كنت أكتب لأجد معنى للعالم“.

وأضافت ”كل أغنية تعكس ما كنت عليه وقت كتابتها، لكن بمجرد أن تخرج الأغنية إلى العالم، فهي لا تكون ملكا لي وحدي بل لكل من يقدرونها… أعلم أن هيجنوسيس ستكون بيتا عظيما لأغنياتي“.

وأشاد ميرك ميركورياديس مؤسس الشركة بالصفقة مع شاكيرا، واصفا إياها بأنها ”ملكة الموسيقى اللاتينية“.