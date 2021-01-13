وفاة المخرج المصري شفيع شلبي

توفي المخرج والإذاعي والسيناريست شفيع شلبي، أحد أشهر من قدموا نشرة ”التاسعة“ في التلفزيون المصري، عن عمر ناهز 73 عاما.

ونعى الكاتب محمود عبدالشكور المخرج الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، قائلا ”رحم الله المخرج التسجيلي الفنان شفيع شلبي، كان أيضا يقدم برامج تليفزيونية، يحكي ببساطة وكأنه صديق للمشاهد“.

وأضاف عبدالشكور: ”كان المذيع الوحيد الذي يذهب للتلفزيون على دراجة عادية، ما أثار ضجة كبيرة وقتها، ما زلت أتذكر دوره في مجال الثقافة السينمائية من خلال الأفلام المهمة التي كان يعرضها في نقابة السينمائيين في شارع عدلي وفي سينما كريم، وكانت تقدمها معه الصديقة المخرجة عرب لطفي“.

وتابع: ”ظهر شفيع كذلك كممثل في فيلم خيري بشارة البديع العوامة 70، شخص مختلف ومتمرد وحالم من جيل عشق الفن والثقافة والناس، وترك بصمة وذكرى في قلب كل من عرفه.. ربنا يرحمك يا أستاذ شفيع“.

ولد شلبي في مايو/ أيار 1947، وهو مؤلف سينمائي ومخرج، وكاتب سيناريو ومنتج سينمائي وتلفزيوني ومهندس زراعي.

وأدى الراحل دورا سياسيا، كمنسق للتوافق الوطني بين القوى السياسية في مصر 1995، وعمل رئيسا للجنة التنسيق بين النقابات المهنية المصرية 1995.

كما تولى شفيع إدارة المهرجان العربي للتلفزيون غير الحكومي 1994، وتم انتخابه لمجلس نقابة المهن السينمائية، على مدى العقد الأخير من القرن العشرين، لدورتين متواليتين، كما انتخب لمجلس اتحاد السينمائيين التسجيلين 1990، ولمجلس جماعة الفنانين والكتاب 1999، وأسهم على مدى أربعة عقود في الكتابة والعمل والإنتاج الفني السينمائي.