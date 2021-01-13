13 يناير

وفاة الشاعر السعودي مستور العصيمي عن عمر ناهز 92 عاما

وفاة الشاعر السعودي مستور العصيمي ع...

توفي الشاعر  السعودي مستور العصيمي، اليوم الأربعاء، عن عمر 92 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية. #مستور_العصيمي_في_ذمة_اللهإنا لله وإنا إليه

المصدر: فريق التحرير

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توفي الشاعر  السعودي مستور العصيمي، اليوم الأربعاء، عن عمر 92 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.

وعانى الشاعر من التهاب رئوي حاد قبل أشهر من وفاته، إذ نقل في سبتمبر/أيلول الماضي إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، بعد تدهور حالته الصحية، وتم منع الزيارة عنه.

وشارك إعلاميون وشعراء في نعي العصيمي، الذي اشتهر بشعر المحاورة النبطي.

ولد مستور بن تركي العصيمي العتيبي في وادي بسل عام 1928، ويعد واحدا من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية، وله قصيدة كتابية واحدة فقط، ونال تكريما في مدينة الطائف.