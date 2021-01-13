وفاة الشاعر السعودي مستور العصيمي عن عمر ناهز 92 عاما

توفي الشاعر السعودي مستور العصيمي، اليوم الأربعاء، عن عمر 92 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.

#مستور_العصيمي_في_ذمة_الله

إنا لله وإنا إليه راجعون

رحم الله الشاعر الكبير مستور وغفر له وأسكنه فسيح جناته ..

تعازينا لأهله وأقاربه وأحبابه ، ولعموم قبيلة عتيبة .. — محمد النمري 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) January 13, 2021

وعانى الشاعر من التهاب رئوي حاد قبل أشهر من وفاته، إذ نقل في سبتمبر/أيلول الماضي إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، بعد تدهور حالته الصحية، وتم منع الزيارة عنه.

وشارك إعلاميون وشعراء في نعي العصيمي، الذي اشتهر بشعر المحاورة النبطي.

#مستور_العصيمي_في_ذمه_الله بفقد مستور العصيمي تفقد ساحة المحاورة ركن من اركانها وشاعر من الطراز الاول وعملاق شعر ومرجله واخلاق

عزائنا لقبيلة عتيبة كآفة وقبيلة العصمة واسرته ومحبيه في منطقة الخليج وغيرها

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/25zVryKXpS — محمد بن حوقان المالكي (@binhowgan) January 13, 2021

#مستور_العصيمي_في_ذمه_الله يا حليل العافيه يا صاحبي و العمر فاني لو تطول وتنقصر دنياك ماتلحق مداها.. الله يرحمه ويغفرله انا لله وانا اليه راجعون تعازينا لذويه ومحبيه pic.twitter.com/1R5qRt7Gkr — سالم آل سحمان (@SalemAlSehman) January 13, 2021

اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك

عملاق المحاورة الذي أثرى الشعر ومحبيه لعقود طويلة.. رحل مستور وبقت بصمته الخالدة #مستور_العصيمي_في_ذمه_الله — محمد السكران (@M_saakran) January 13, 2021

ولد مستور بن تركي العصيمي العتيبي في وادي بسل عام 1928، ويعد واحدا من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية، وله قصيدة كتابية واحدة فقط، ونال تكريما في مدينة الطائف.