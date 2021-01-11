12 يناير

انهيار سوزان نجم الدين من البكاء بعد رؤية أبنائها لأول مرة منذ 5 سنوات (فيديو)

انهيار سوزان نجم الدين من البكاء بع...

التقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بأبنائها لأول مرة بعد فراق دام 5 سنوات في مشهد مؤثر اختلطت فيه صرخاتها مع دموع فرحتها لرؤيتهم عندما وصلوا إلى مطار القاهرة

المصدر: فارس سالم – إرم نيوز

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التقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بأبنائها لأول مرة بعد فراق دام 5 سنوات في مشهد مؤثر اختلطت فيه صرخاتها مع دموع فرحتها لرؤيتهم عندما وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي.

ووثقت سوزان نجم الدين لحظة استقبال أبنائها بفيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ“انستغرام“، ظهرت فيه وهي تنتظر بصالة الوصول بالمطار، حيث بدت متوترة للغاية، وبمجرد ظهور أبنائها بدأت تصرخ واحتضنتهم بقوة ودخلت في نوبة من البكاء غير مصدقة أنها تمكنت من رؤيتهم بعد كل هذه المدة.

وعلقت سوزان على الفيديو قائلة: ”خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين، خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم، خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم، خمس سنوات صاروا الصغار كبار، خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام، والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة“.

https://www.instagram.com/tv/CJ6Y3OphLJj/?igshid=ie4cf0r9ztaw

وأضافت: ”فراقٌ قسريٌّ مرّ، لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء، وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها،  فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة، لينقلب السحر على الساحر“.

وكانت الفنانة عانت من الفراق والبعد قسرا عن زوجها وأولادها على مدار عدة سنوات نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بوقف منح تأشيرة الدخول للسوريين؛ وهو ما تسبب في عدم رؤيتها لأولادها، الذين يتواجدون بأمريكا مع زوجها.

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الوسومات:
سوريا
أمريكا
فن
دونالد ترامب
تاغ
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سوزان نجم الدين
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