فجر السعيد تنتقد "الصحة" الكويتية وتسافر للسعودية لتلقي لقاح كورونا

قالت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، إنها ستغادر إلى المملكة العربية السعودية لتلقي لقاح ”كورونا“، في الوقت الذي انتقدت فيه وزارة الصحة في بلادها.

وقالت فجر السعيد عبر ”تويتر“: ”نسيت أقولكم شي … #الخميس بإذن الله بسافر دوله شقيقه مجاوره عشان آخذ #اللقاح لإن بـ #الكويت ما أقدر آخذه آنا #في_خوفي من وزارة الصحه الكويتيه .. وسأظل في الدوله المجاوره 21 يوم لأخذ الجرعه الثانيه والجواز مال #كورونا الأبلكيشن.. لذلك سأغيب عن التلفزيون ..الله يعينكم على فرقاي“.

نسيت أقولكم شي … #الخميس بإذن الله بسافر دوله شقيقه مجاوره عشان آخذ #اللقاح لإن بـ #الكويت ما أقدر آخذه آنا #في_خوفي من وزارة الصحه الكويتيه .. وسأظل في الدوله المجاوره 21 يوم لأخذ الجرعه الثانيه والجواز مال #كورونا الأبلكيشن.. لذلك سأغيب عن التلفزيون ..الله يعينكم على فرقاي 💔 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 11, 2021

وأكدت الإعلامية الكويتية أنها قررت أخذ لقاح فايزر، بعد أن عرفت أنه اللقاح المعتمد بالسعودية، مضيفة في تغريدة أخرى: ”سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت.قلتلهم والله آنا سألت الجماعه في المملكه عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا قالولي #Pfizer قلت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيّد معاهم ونحج معاهم ونعيّد الضحيه معاهم ونجي عند اللقاح ندور غيره.طبعا باخذ #Pfizer“.

سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت.قلتلهم والله آنا سألت الجماعه في المملكه عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا قالولي #Pfizer قلت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيّد معاهم ونحج معاهم ونعيّد الضحيه معاهم ونجي عند اللقاح ندور غيره.طبعاً باخذ #Pfizer — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 11, 2021

ولم تحدد فجر السعيد سبب مخاوفها ورفضها أخذ لقاح ”كوفيد – 19“ في الكويت وتفضيل أخذها له في المملكة، رغم أن الكويت والسعودية اعتمدتا رسميا ذات الشركة وهي شركة ”فايزر“ للقاح.