هند البلوشي تعلن زواجها رسميا من علي يوسف (فيديو)

أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي، زواجها بشكل رسمي من المطرب العراقي نجم برنامج المواهب ”ذا فويس“ علي يوسف، مؤكدة أن زواجهما وقع في شهر أغسطس من العام الماضي في تركيا.

وقالت هند البلوشي، في تصريحات تلفزيونية، إنها وزوجها قررا عدم إعلان الزواج والإبقاء على إخفاء الأمر لحين اختيار الوقت المناسب للكشف عن ذلك، مبينة أنهما كانا يرغبان في التعرف على بعضهما أكثر والوصول إلى حالة من التفاهم بينهما.

وأضافت أنهما ”قضيا شهر العسل في تركيا“، معربة عن انزعاجها من تسريب الخبر وأنها وزوجها ليسا مسؤولين عن هذا التسريب إذ كان الاتفاق بينهما أن يكون الإعلان من خلاله.

وأشارت البلوشي إلى أنها تعرفت على زوجها علي يوسف من خلال استضافته عبر برنامج قدمته في رمضان الماضي مبينة أن حلقته معها كانت مليئة بالضحك وتحول الأمر إلى تعارف ”أونلاين“ استمر 5 أشهر حتى تم الاتفاق على الزواج.

وتطرقت هند إلى الحديث عن أعمالها الفنية مؤكدة أنها قررت الغياب عن دراما رمضان المقبل 2021، لافتة إلى أن الأمر يعود إلى عدم تقدير مسيرتها الفنية وحجم الأدوار التي عُرضت عليها وكذلك مشكلة الأجور.

وكانت الفنانة البلوشي متزوجة من الفنان الكويتي مشاري العوضي، عام 2012، ولديهما من الأبناء عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسميا في عام 2018.

ويعد الفنان علي يوسف أحد نجوم برنامج اكتشاف المواهب ”ذا فويس“ عام 2015، وانضم حينها لفريق عاصي الحلاني الذي قدم له الدعم حتى الحلقة الأخيرة من الموسم، كما قدم العديد من الألبومات بمختلف اللهجات بين اللبنانية والخليجية والعراقية.