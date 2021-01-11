11 يناير

وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك

وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المت...

توفي الإعلامي الكويتي حسين ملا علي المتروك، اليوم الإثنين، في المستشفى الأميري، بحسب صحيفة "الأنباء المحلية". وذكرت حسابات إخبارية كويتية، أن المتروك توفي بعد

المصدر: فريق التحرير

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توفي الإعلامي الكويتي حسين ملا علي المتروك، اليوم الإثنين، في المستشفى الأميري، بحسب صحيفة ”الأنباء المحلية“.

وذكرت حسابات إخبارية كويتية، أن المتروك توفي بعد دخوله العناية المركزة بالمستشفى الأميري، إثر مضاعفات حدثت له عقب إجرائه عملية جراحية دقيقة في الأمعاء، في أحد المستشفيات الخاصة.

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وسيوارى جثمان المتروك عصر اليوم في المقبرة الجعفرية.

وبدأ المتروك عمله الإذاعي مع إذاعة الكويت عام 1959 وحتى قبل دخوله المستشفى ووفاته.

ومن البرامج التي قدمها: ”مساء الخير يا كويت“، و“على الخط“، و ”جولة في الدولة“، و“معكم في كل مكان“، و“احترس“، و“ركن الشرطة“ وغيرها.

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