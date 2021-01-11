وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك

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توفي الإعلامي الكويتي حسين ملا علي المتروك، اليوم الإثنين، في المستشفى الأميري، بحسب صحيفة "الأنباء المحلية". وذكرت حسابات إخبارية كويتية، أن المتروك توفي بعد