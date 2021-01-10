مصر.. جلسة مصالحة بين باسم سمرة ورحاب الجمل في منزل نقيب الممثلين (صور)

عقد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، جلسة صلح بين الفنانين المصريين باسم سمرة ورحاب الجمل، في منزله لإنهاء الخلاف الدائر بينهما.

ويأتي هذا بعد التراشق بين الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل الذي بدأته الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليرد الأول ويتحول التراشق بينهما إلى وسائل الإعلام.

وبدأ الخلاف عند اتهام رحاب لباسم بحضوره بروفة تصوير فيلم يتم التحضير له وهو في حالة ”سُكر“، وطلبه خلال الجلسة الفنية تدخين ”الحشيش“، وهو ما نفاه الأخير.

ووفقا لمصادر ”إرم نيوز“، الخاصة داخل نقابة المهن التمثيلية فقد نجحت جلسة أشرف زكي بالصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل.

وأكدت المصادر أن باسم سمرة ورحاب الجمل، تعهدا أمام أشرف زكي بعدم مساس كل منهما بالآخر حتى لا يتفاقم الأمر ويصل إلى النيابة.

ونوهت المصادر أن التحقيق مع باسم سمرة ورحاب الجمل سيتم في موعده غدًا الثلاثاء بمقر النقابة، وأن جلسة الصلح هذه تهدف إلى إذابة الجليد بين الثنائي حتى يتسنى للجنة التحقيق دون مشاكل.

وأشارت المصادر إلى أن أشرف زكي، وعد باسم سمرة ورحاب الجمل برفع قرار إلغاء إيقافهما عن التمثيل، حال الالتزام من كلا الطرفين.

وكان أشرف زكي قد أعلن عن وقف الفنانين باسم سمرة ورحاب الجمل، عن مزاولة مهنة التمثيل داخل مصر وخارجها، موضحًا في تصريحات متلفزة له أنه سيتم إبلاغ النقابات في الخارج بقرار وقف الفنانين في حال كان كلاهما مرتبطين بتصوير مشاهد في الخارج أو مسلسلات عربية.

وكانت رحاب الجمل قد أكدت أن باسم سمرة خلال بروفة أحد الأفلام قام بسب زملائه عندما اعترضوا على تدخينه، في حين أصدر الأخير بيانا قال فيه إن رحاب تختلق وقائع غير حقيقية، وإنه احتراما لنقابة المهن التمثيلية فقد تقدم بشكوى ضدها، مع احتفاظه بالرد القانوني على كل من ”شهّر به وبسمعته“.