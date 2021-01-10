تشييع جثمان الفنان المصري هادي الجيار (صور)

شيع اليوم الأحد، جثمان الفنان المصري الراحل هادي الجيار، من مستشفى الهرم، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووسط غياب ملحوظ لزملاء الراحل، اقتصر الحضور على عدد قليل من الفنانين، فكان من أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان فتوح أحمد، والفنان هشام ماجد، والفنان منير مكرم، والفنان أيمن عزب، بجانب هشام ماجد.

وعلى الجانب الآخر، وصل عدد كبير من أقارب وأصدقاء الراحل هادي الجيار، لأداء صلاة الجنازة عليه.



وكان الفنان هادي الجيار أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ويعد الفنان المصري الراحل، أحد أبرز النجوم الذين شاركوا في المسرحية الأشهر في مصر والوطن العربي ”مدرسة المشاغبين“، مع الزعيم عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح.



ومن أبرز أعماله التلفزيونية: ”عوالم خفية، مليكة، فوق السحاب، كفر دلهاب، الزيبق، الأسطورة، حق ميت، عد تنازلي، سلسال الدم، سيدنا السيد، نابليون والمحروسة، شارع عبدالعزيز، مملكة الجبل، العصيان، طوق نجاة، أبو ضحكة جنان، أدهم الشرقاوي، الملك فاروق، والضوء الشارد“، وغيرها.



وكان آخر ظهور للراحل في السينما عام 2016، من خلال فيلم ”صابر غوغل“، الذي قام ببطولته الفنان محمد رجب، بينما كان آخر ظهور في الدراما من خلال مسلسل ”شديد الخطورة“، ورحل قبل أن يستكمل تصوير مسلسل“الاختيار 2“ الذي انضم إليه أخيرا.