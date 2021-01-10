اشتعال الحرب الكلامية بين رحاب الجمل وباسم سمرة (فيديو)

اشتعل السجال الإعلامي والحرب الكلامية بين الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، على خلفية اتهام الأخيرة لزميلها بأنه اعتدى عليها في غير وعيه، وأنه يأتي لموقع التصوير في حالة سُكر، وأنه يريد تدخين ”الحشيش“ في الموقع، وأنه يفتعل المشاكل مع زملائه، وسلوكه يضايقهم، على حد قولها.

وخرج باسم سمرة في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب، للرد على زميلته رحاب الجمل، وأكد أن ما حدث موضوع تافه لا يستحق التضخيم، حيث إن خلافًا على مواعيد العمل ورغبتها في السفر، كانت عوامل أدت إلى نشوب الخلاف بينهما، لكنه لم يتوقع وصول الأمر إلى هذا الحد.

إضافة لذلك، قال باسم سمرة، إنه تقدم بشكوى إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بحق الفنانة المصرية رحاب الجمل، التي اتهمها بالهجوم عليه من خلال منشور وصفته خلاله بالممثل ”السكران“، واتهمته كذلك بالتطاول عليها وعلى زملائها، خلال البروفة الخاصة بالفيلم الذى يجمعهما، وهو ”ديك العياط“.

وقال سمرة في بيان رسمي، للرد على الفنانة رحاب الجمل: ”فوجئت اليوم بإحدى الفنانات تنشر قصة عارية تمامًا عن الصحة، وتختلق وقائع غير حقيقية، واحترامًا لنقابة المهن التمثيلية التي أتشرف بالانتماء إليها، والتي تعتبر البيت الكبير لكل فناني مصر، فقد تقدمتُ بشكوى إلى نقيب المهن التمثيلية، وآليت على نفسي عدم الرد على ما نُشر، حتى تنتهي النقابة من التحقيق الذي ستجريه، مع احتفاظي الكامل بالرد القانوني على كل من شهّر بي وبسمعتي، والله ولي التوفيق“.

وانطلاقًا من حقها في الرد، ظهرت رحاب الجمل في البرنامج ذاته، للرد على ما خرج به باسم السمرة، وقالت إنها سترد عليه قانونيًا، وإنها تلقّت تهديدات من مجهولين، وإن لديها تسجيلات تحفظ بها حقها أمام الجهات القانونية.