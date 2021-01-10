بدأ مشواره بـ"مدرسة المشاغبين".. من هو الفنان المصري الراحل هادي الجيار؟

غيّب الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، الفنان المصري هادي الجيّار، عقب صراع مع مضاعفات فيروس كورونا ”كوفيد-19″، الذي أصيب به قبل أيام.

ويعد الفنان المصري الراحل أحد أبرز النجوم الذين شاركوا في المسرحية الأشهر في مصر والوطن العربي ”مدرسة المشاغبين“، حيث بدأ هادي الجيار مشواره الفني مع عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح، الذين شاركوه العرض.

وفي ما يلي يرصد ”إرم نيوز“ أبرز محطات حياة الفنان المصري هادي الجيار.

ولد هادي في 15 أكتوبر عام 1949 وهو ممثل شارك في العديد من الأفلام والعروض المسرحية والمسلسلات الدرامية، غير أنه لم يكمل في المسرح بعد نجاح ”مدرسة المشاغبين“، متجها للسينما والتلفزيون.

وتحدث هادي الجيار عن مسرحية ”مدرسة المشاغبين“، خلال لقاء تلفزيوني ونجاحاتها الكبيرة، حيث حصلت على أكثر ليالي عرض على خشبة المسرح.

وأضاف هادي الجيار عن ذكرياته مع هذا العرض قائلا إنه كان يسير بأحد الشوارع وسمع صوته في العرض المسرحي بأحد المحلات، فدخل عليه ذات مرة وسأله قائلا: ”انت مبتزهقش“، ليكتشف أن هذا الشخص سجل أصوات نجوم العرض في شرائط وكان يبيعها للجمهور.

ورغم نُدرة مشاركة هادي الجيار في الأفلام السينمائية، إلا أنه حقق على شاشة التلفزيون الكثير من النجاحات في أعماله التي شارك فيها والتي قاربت 100 عمل تلفزيوني.

وحصل الفنان هادي الجيار على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية وجذب إليه الأنظار بسبب موهبته الفنية الكبيرة، وما يدلل على هذا بدايته الفنية، التي لن ينساها الجمهور.

واستطاع أن يوظف موهبته في أعماله التي شارك فيها، حيث تنوعت أدواره بين الشر والكوميدي والتراجيدي واللايت كوميدي، وجسد غالبية الشخصيات التي رغب في الظهور بها.

ومن أبرز أعماله في التلفزيون: ”عوالم خفية، مليكة، فوق السحاب، كفر دلهاب، الزيبق، الأسطورة، حق ميت، عد تنازلي، سلسال الدم، سيدنا السيد، نابليون والمحروسة، شارع عبدالعزيز، مملكة الجبل، العصيان، طوق نجاة، أبو ضحكة جنان، أدهم الشرقاوي، الملك فاروق، الضوء الشارد“، وغيرها.

وكان آخر ظهور للراحل هادي الجيار في السينما عام 2016 من خلال فيلم ”صابر غوغل“، الذي قام ببطولته الفنان محمد رجب، بينما كان آخر ظهور في الدراما من خلال مسلسل ”شديد الخطورة“، الذي تم عرضه مؤخرا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وفاجأ الموت هادي الجيار قبل أن يستكمل تصوير مسلسل ”الاختيار 2“ الذي انضم إليه مؤخرا، برفقة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من إخراج بيتر ميمي.