وفاة الفنان المصري هادي الجيار

أعلن الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الفنان المصري الكبير هادي الجيّار، عن عمر ناهز الـ71 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد أشرف زكي، في تصريح لـ“إرم نيوز“ وفاة هادي الجيار، معربًا عن حزنه لوفاته ومقدما تعازيه لأقربائه وزملائه.

وجاءت وفاة هادي الجيار، داخل مستشفى الهرم، التي دخلها قبل أيام وتم وضعه في العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعي بسبب سوء حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقررت أسرة هادي الجيار، تشييع جثمانه اليوم الأحد عقب صلاة الظهور ودفنه بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر، وسط إجراءات احترازية.

يُذكر أن هادي الجيار، تضاعفت حالته الصحية على إثر إصابته بكورونا بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.