وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان الكويتي صادق الدبيس، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ62 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

ووفق المعلومات المتداولة سيوارى جثمانه الثرى، اليوم، بعد صلاة العصر في مقبرة صبحان بالكويت.

ونعى العديد من المعلقين على ”تويتر“ الفنان الراحل، داعين له بالرحمة، ومقدمين التعازي لذويه.

إنا لله وإنا اليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان صادق الدبيس، الله يرحمه ويصبر قلوب أهله وأحبابه على فراقه pic.twitter.com/jmUvj3E3Ur — Basma AlMutawa (@AlmutawaBasma) January 9, 2021

المرحوم #صادق_الدبيس

من الممثلين الخلوقين.. بحياته لم يؤذِ أحدًا، دومًا كانت الابتسامة تسبقه، مدرسة في الأخلاق والطيبة

الله يرحمك برحمته 💔 أخوك عمار آل عباس

مملكة البحرين — عمار آل عباس (@mp_ammar) January 9, 2021

وكانت ”دانة“ ابنة الفنان الكويتي صادق الدبيس، نشرت قبل أيام صورة صادمة لوالدها وهو على سرير المرض، طالبة الدعاء له.

وظهر ”الدبيس“ في حالة صحية متدهورة، وبدا عليه الإعياء الشديد، وفقد الكثير من وزنه، وكان يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وكتبت دانة عبر حسابها على ”إنستغرام“:“اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء، ولا يعجزك شيء، اللهم اشفِ من نُحب، وكل نفس ذاقت طعم الألم، يا شافي، يا معافي، اشفِ.. الودُّ ودي أن أعطيك كل صحتي، بس أشوفك بقوة وعافية، اللهم اشفِ حبيبي أبوي“.

وشارك ”الدبيس“ في العديد من البرامج والأعمال الفنية، منها: سلامتك، قاصد الخير، أبناء الغد، وسوق المقاصيص.

يذكر أن ”الدبيس“ من مواليد، 14 آذار/مارس 1958، ودخل المجال الفني العام 1983.