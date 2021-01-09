أعلنت المطربة المصرية مي فاروق، عن وفاة الموسيقار المصري خالد فؤاد، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، وذلك إثر أزمة صحية مفاجئة.

وشاركت مي فاروق، صورة للموسيقار الراحل، عبر صفحتها الموثقة في موقع التواصل ”فيسبوك“، واصفًة خبر وفاته بالصعب كونه صاحب أفضال عليها.

وكتبت مي فاروق قائلًة: ”لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدًا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله صاحب أفضال كتير عليا“.

وأضافت مي فاروق قائلًة: ”دائمًا كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له“.

من جانبه أكد الموسيقار حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين المصرية خبر وفاة خالد فؤاد، وذلك من خلال بيان نعي عن النقابة ومجلس إدارتها جاء فيه: ”تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد“.

والموسيقار خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لكبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: ”بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية“، وغيرها من الأعمال.