نقل الفنان المصري هادي الجيار للعناية المركزة بسبب كورونا

نقل الفنان المصري هادي الجيار، اليوم الجمعة، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنانة نهال عنبر، إنه جرى إدخال الجيار العناية المركزة بأحد المستشفيات؛ لعدم استقرار حالته.

وأشارت عنبر، في تصريحات لها اليوم الجمعة، إلى أن هادي الجيار يُعاني من مشكلة في التنفس بسبب نقص في الأكسجين بالجسم، وهو ما استدعى نقله للمستشفى اليوم.

ولفتت إلى أن الجيار أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام، لكن حالته ساءت اليوم الجمعة، وحدثت له مضاعفات بسبب الأعراض.

وينضم الفنان هادي الجيار إلى قائمة الفنانين المصريين الذين أصيبوا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أعلن عدد كبير إصابتهم بكورونا، من بينهم يسرا، وأمير كرارة، وكريم فهمي، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل ”شديد الخطورة“، من بطولة رياض الخولي وحمزة العيلي، وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.