عدنان أبو الشامات يكشف عن تحضيراته للموسم الدرامي المقبل (فيديو)

عاد الفنان السوري عدنان أبو الشامات إلى سوريا منذ ما يقارب الشهر، بعد غياب لأعوام إثر انشغالاته خارج البلاد، وبدأ بالتحضير لأعمال فنية للموسم الدرامي المقبل.

وقال أبو الشامات في حديث مع ”إرم نيوز“ حول طبيعة هذه الأعمال والشخصيات، إنه سيشارك بعمل سوري بعنوان ”خريف العشاق“، من تأليف ديانا جبور وإخراج جود سعيد، إضافة إلى مشاركته في مسلسل مشترك من إخراج السدير غسان مسعود حيث سيتم تصويره في لبنان.

وأوضح أبو الشامات أن ثلاث شخصيات قدمت له تقترب من شخصية الرجل السياسي الذي يتمتع بموقف ومنصب معين مبديا استغرابه من التشابه في هذه الاقتراحات المقدمة له.

وقال إنه وافق على هذه الأعمال انطلاقا من رغبته بالعودة للعمل في الدراما بعد فترة انقطاع، لافتا إلى أنه لم يعمل على تكريس هذه الشخصيات من خلال اهتمامه بالكاريزما الخاصة به، وأن هذه الشخصيات هي المتاحة حاليا.

وعن قلة ظهوره في الأعوام الأخيرة، عزا أبو الشامات السبب الرئيس إلى سفره لنحو سبعة أعوام خارج سوريا متنقلا بين دبي وفينا والبحرين.

وعن رأيه بالدراما السورية، أوضح أبو الشامات أن الدراما عانت وتدهورت، إذ انعكست الأزمة السورية على الكثير من تفاصيل العمل الدرامي، بما فيها الإنتاج والنصوص والإمكانات المادية.

ولم يخف إحباطه من الجو العام بالعمل، خاصة فيما يتعلق بالأجور.

وتحدث أبو الشامات عن إعادته لعضويته في نقابة الفنانين السوريين بعدما تم فصله منها، وقال إن الفنان السوري يبذل جهودا جبارة، ويعاني أكثر من غيره في أي دولة أخرى.

وقال إنه لا يعتبر نفسه مظلوما في الوسط الفني كونه غاب لفترات طويلة وعاد بشكل متقطع، مبينا أن ظروف العمل حاليا صعبة وقاسية ومجحفة بحق الفنان، لكنه يتمنى أن تتوافر له مساحة أكبر في الدراما السورية.

وأكد أبو الشامات أنه لا شروط لديه سوى الشرط الفني، والقيمة الفنية للعمل.