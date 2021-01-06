فيفي عبده تكشف للمرة الأولى سبب مرضها (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، للمرة الأولى، سبب مرضها الذي كان حديث الشارع المصري أخيرا، خاصة بعد وصول الأمر لشائعة وفاتها.

وأوضحت في مقطع مصور نشرته عبر حسابها في ”إنستغرام“، أنها تلقت حقنة خاطئة جعلتها طريحة الفراش والمرض واضطرتها للجلوس في المنزل.

وقالت فيفي عبده، عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها على موقع ”إنستغرام“؛ إنها لا تريد القلق لجمهورها، مردفة: ”خدت حقنة غلط (تراي بي) ودي سمعت (أصابت) في العصب ودلوقتي الدكاترة بيعالجوني عشان يرجعولي الإحساس بالعصب تاني“.

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وهنأت فيفي عبده الجمهور بالعام الميلادي الجديد، معربة عن سعادتها بوصول متابعيها في موقع ”إنستغرام“ إلى 7 ملايين و400 ألف متابع.

وأشارت إلى أنها تعاني ”الاكتئاب“ بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن خوفها بعد إصابة زملائها في المجال الفني بالفيروس، معقبة: ”أتمنى لهم كل السلامة من هذا الفيروس“