تأجيل حفل جوائز الغرامي الموسيقية‎ بسبب كورونا

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تقرر تأجيل حفل جوائز الغرامي الموسيقية الذي كان مقررا في 31 من شهر يناير الجاري ،بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد19 في لوس انجلس والولايات المتحدة عموما.