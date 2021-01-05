تقرر تأجيل حفل جوائز الغرامي الموسيقية الذي كان مقررا في 31 من شهر يناير الجاري ،بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد19 في لوس انجلس والولايات المتحدة عموما.
وأكد منظمو التظاهرة الثلاثاء لمجلة ”فارييتي“ الأمريكية خبر تأجيل الدورة 68،دون تحديد تاريخ جديد ، إلا أن المجلة الإلكترونية ”رولينغ ستون“ أكدت استنادا إلى مصادرها الخاصة، أن الحفل سينظم في آذار/مارس المقبل.
حيث أدركت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم انه يصعب عليها رغم كل الجهود،استقبال 18 ألف ضيف في القاعة الرياضية ”ستيبلز سينتر“ بلوس انجلس، في ظروف تحترم الإجراءات الصحية المحددة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن أقسام العناية الفائقة في مقاطعة لوس أنجلوس، بلغت طاقتها القصوى منذ منتصف ديسمبر الماضي، وهناك تخوف من ارتفاع الأعداد بعد موسم الأعياد.
وتوجد المغنية الأمريكية بيونسيه هذا العام على رأس قائمة الترشيحات لجوائز الغرامي الموسيقية الهامة ، ب9 ترشيحات ، متقدمة على كل من تايلور سويفت ورودي ريتش و المغنية البريطانية دواليبا ، حيث رشح كل واحد منهم في ست فئات.
تأجيل حفل جوائز الغرامي الموسيقية بسبب كورونا
تقرر تأجيل حفل جوائز الغرامي الموسيقية الذي كان مقررا في 31 من شهر يناير الجاري ،بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد19 في لوس انجلس والولايات المتحدة عموما.
تقرر تأجيل حفل جوائز الغرامي الموسيقية الذي كان مقررا في 31 من شهر يناير الجاري ،بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد19 في لوس انجلس والولايات المتحدة عموما.