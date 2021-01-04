"عصابة رشاش" التي روعت السعوديين في عمل درامي على "شاهد"

أعلنت منصة ”شاهد“ الإلكترونية التابعة لمجموعة قنوات ”MBC“، عن عرض أضخم عمل درامي سعودي يتناول قصصا من أرشيف الجهات الأمنية.

وبثت المنصة البرومو الترويجي للعمل الذي يحمل اسم ”رشاش“ ويتحدث عن المجرم الأخطر في تاريخ السعودية، الذي شكّل عصابة روعت المجتمع خلال ثمانينيات القرن الماضي من خلال عمليات السرقة وقطع الطرقات.

وقالت في تغريدة على ”تويتر“: ”أضخم عمل درامي سعودي على مستوى المنطقة.. قصص من أرشيف الجهات الأمنية شابها الغموض طويلا، وآن لأحداثها أن تروى“.

قصص من أرشيف الجهات الأمنية شابَهَا الغموضُ طويلاً وآنَ لأحداثها أن تُروى 🔥🔥🔥

#رشاش#للشر_اسم أضخم عمل درامي سعودي على مستوى المنطقة قريباً وحصرياً على #ShahidVIP pic.twitter.com/mDTU1eGyAm — SHAHID (@ShahidVOD) January 3, 2021

وتعد عصابة ”رشاش الشيباني“ من أخطر العصابات في المملكة العربية السعودية، وتم القبض عليها عقب مطاردات أمنية مكثفة بالطائرات والسيارات لعدة أشهر.

ويتحدث المسلسل عن زعيم العصابة ”رشاش“ الذي ارتكب جرائم عدة وتم بحقه تنفيذ حكم القصاص، ومعه عضوا العصابة ”سلطان“ و“مهل“ اللذان تم القبض عليهما أثناء الاختباء بمغسلة ملابس، وجميعهم من عائلة واحدة، أما ”قحص“ فانتحر بعد محاصرته من القوات الأمنية.