الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد إصابتها بكورونا

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية يسرا، عن استقرار حالتها الصحية ”بشكل كبير“، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن يسرا بدأت مرحلة التعافي، وإن الأطباء المعالجين لها أبلغوها أنها تخطت مرحلة الخطر.

وبدأت ”يسرا“ في الحديث مع أصدقائها بشكل جيد عبر الهاتف، وتتواصل مع المتواجدين معها في المنزل بشكل طبيعي، بحسب المصدر.

وتواصل الفنانة المصرية تناول بعض الأدوية التي قررها الأطباء على مدار اليومين المقبلين.

وتستعد ”يسرا“ لإجراء مسحة طبية بعد الانتهاء من البروتوكول العلاجي، وتحديدًا، يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، وفي حال ظهورها ”سلبية“ ستعلن بشكل رسمي تعافيها من كورونا والعودة لمباشرة أعمالها الخاصة والفنية.

وانتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة ”يسرا“ بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث قال المطرب المصري ”أبو“ إن الوضع الصحي للفنانة يسرا ”غير جيد“.

وأوضح أنه خلال حديثه مع يسرا ”لاحظ وجود مشاكل بالتنفس لديها، وأنها لا تستطيع الكلام بشكل جيد“.

وأضاف:“صوت يسرا صعب جدًا، ورغم أنه بدأ يتحسن قليلًا إلا أنها تعبانة جدًا جدًا“.