أول ظهور للفنان السعودي خالد سامي بعد إجرائه عملية زراعة الكبد (فيديو)

تعافى الفنان السعودي خالد سامي، من أزمته الصحية التي ألمت به على مدار الأشهر الماضية، والتي استدعت إجراء عملية زراعة كبد في مستشفى الحرس الوطني في الرياض، مبينًا أنه يقضي حاليًا فترة نقاهة لحين تمام الشفاء.

وشارك الفنان والموسيقار السعودي فهد العبدالله، مقطع فيديو عبر حسابه على ”تويتر“، ظهر فيه الفنان السعودي خالد سامي، للمرة الأولى مرة منذ إجرائه الجراحة ليطمئن جمهوره ومحبيه.

وقال سامي:“الحمد لله، والشكر والفضل والمنة لله رب العالمين، بدأت أسترد صحتي وعافيتي“.

وتابع سامي قائلًا:“إن شاء الله عما قريب سأكون بكامل الصحة والعافية بعد الاستجمام الذي أقوم به مع زوجتي.. وسنرجع نتقابل، ونتواجه، وننبسط إن شاء الله“.

وتابع الفنان السعودي:“الله لا يحرمني منكم ويخليني لكم“، لتبتسم زوجته المعلمة السعودية عائدة العتيبي التي ظهرت في المقطع بصوتها فقط، وهي تقول:“اللهم آمين.. ويخليك لنا“.

الفنان الجميل والصديق #خالد_سامي وجه رسالة للكل

اللهم تتم عليه الصحة والعافية يارب pic.twitter.com/NAEA2NePfj — فهد العبدالله (@fahdalabdullh) January 2, 2021

وحرص العديد من محبي الفنان السعودي الشهير باسم ”أبو تركي“ على تمني الشفاء التام له، كما أثنوا على موقف صديقه فهد العبدالله الذي وقف بجانبه، وكان يطمئن الجمهور على وضعه الصحي أولًا بأول.

وفي 26 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت عائدة العتيبي، زوجة خالد سامي، نجاح عمليته الجراحية بتغريدة عبر حسابها على تويتر.

وواجه سامي مشاكل صحية منذ منتصف العام الماضي، دخل على إثرها المستشفى عدة مرات، فيما كان يستعد قبيل ظهور فيروس كورونا في المملكة والعالم للسفر إلى الخارج، لكن خطط العلاج تلك تأجلت بسبب تدابير احتواء تفشي الوباء في العالم.

والفنان خالد سامي، من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، بينها: السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“، و ”شباب البومب“، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.