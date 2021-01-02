تشييع جثمان السيناريست وحيد حامد وسط حضور نجوم الفن (صور)

شيع أعداد كبيرة من الجمهور والفنانين جثمان الكاتب المصري وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم السبت، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.



وحرص عدد كبير من النجوم على تشييع جثمان حامد، وكان من أبرزهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان عزت العلايلي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة إلهام شاهين، فيما حرص أيضًا الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي على حضور الجنازة، وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بارتداء ”الكمامة“، للوقاية من فيروس كورونا.



كما نعت الفنانة إلهام شاهين الراحل وحيد حامد خلال الجنازة قائلة: ”لا يوجد مثل فنه ولا يوجد كإحساس وحيد حامد.. وهو باق للأبد بمواضيعه العظيمة الذي تركها لنا“.

وأضافت إلهام شاهين: ”وحيد حامد أستاذ كبير وشخصية نادرة لن تتكرر وليس مجرد كاتب لكنه كاتب ومعلم“.

المخرج خيري بشارة وصف الراحل في منشور على صفحته في فيسبوك بـ“الموهوب العنيد الذي حفر روح مصر وهمومها علي السيلولويد والديجيتال“، في إشارة إلى الكم الهائل من الأعمال الذي كتبها السيناريست المخضرم للسينما والتلفزيون.

ووحيد حامد هو من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وعُرف بتقديمه أعمالا اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري، وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.



ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وفي 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.