آخر ظهور للكاتب المصري الراحل وحيد حامد (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر آخر ظهور للكاتب الكبير والسيناريست وحيد حامد الذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر مشاكل في القلب والرئة وتدهور في وظائف الكبد.

وكان آخر ظهور للكاتب الكبير بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، التي انتهت في ديسمبر الماضي، وتم تكريمه عن مجمل أعماله الفنية التي أثرت الحياة الفنية، وحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وقال وحيد حامد أثناء تكريمه: ”أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان انتوا من عشاق السينما، اللي أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني بأفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما“.

وأضاف حامد: ”لو أنا ذكرت كل الناس، مش هفتكر، أنا بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة، أنا بشكر الابن والأخ محمد حفظي الذي تفضل بتكريمي هذا العام، وبشكر فريق العمل، وأتمنى للكل التوفيق والنجاح، وتفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة“.

وحضر الندوة عدد كبير من نجوم الفن، مثل يسرا، وليلى علوي وإلهام شاهين وأشرف عبد الباقي، وجميلة عوض، وتامر حبيب، والإعلامية منى الشاذلي، والمخرج محمد العدل، والسيناريست تامر حبيب، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة. وتأثر عدد من نجوم الفن بكلمات حامد، وانهار بعضهم بالبكاء.

وكتب وحيد حامد العديد من الأفلام السينمائية في مسيرته الفنية الطويلة منها، الإرهاب والكباب، البريء، غريب في بيتي، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، سوق المتعة، دم الغزال، محامي خلع، وغيرها.

وفي الدراما قدم الراحل عدة مسلسلات منها، شياطين الليل، البشاير، العائلة، الجوارح، الدم والنار، كل هذا الحب، الرجل الذي عاد، أنا وأنت وساعات السفر، إضافة إلى عدد من المسرحيات.