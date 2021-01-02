من هو الكاتب المصري الراحل وحيد حامد؟

توفي، اليوم السبت، الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد عن عمر ناهز 77 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية شديدة دخل على إثرها المستشفى يوم الخميس الماضي.

ووحيد حامد من مواليد يوليو 1944 بمحافظة الشرقية، وهو متزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التلفزيون المصري سابقا ووالد المخرج السينمائي مروان حامد.

يعد حامد من أشهر الكتاب في مصر، وعُرف بتقديم أعمال فنية ذات طابع سياسي واجتماعي عميق، فقد بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

اتجه بعد ذلك لكتابة المقال السياسي والاجتماعي في عدد من الصحف الشهيرة بمصر، وأشرف على ورشة السيناريو بالمعهد العالي للسينما لمدة أربع سنوات، متتالية أخرج منها عددا من مشاهير كتاب السيناريو الحاليين.

عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، وشريف عرفة وعاطف الطيب، وحاز على عدة جوائز، وفي 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

من أبرز الأعمال السينمائية لوحيد حامد: ”طائر الليل الحزين (فيلم)، فتوات بولاق، غريب في بيتي، البريء، أرزاق يا دنيا)، الراقصة والسياسي، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، والقط والفار، والوعد، واحكي يا شهرزاد وغيرها“.

كما قدم مسرحيات كبيرة وهي ”آه يا بلد“، والتي قدمت منذ عام 1971، و“سهرة في بار الأحلام“، وقدمت منذ عام 1975، و“جحا يحكم المدينة“ قدمتها فرقة النجوم المسرحية.

ارتبط اسمه بنجومية عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي الذين عبروا عن حبهم الشديد له، لتترك وفاته حزنًا كبيرًا وصدمة ومن بينهم الفنان أشرف زكي والذي علق: ”وداعا يامن علمتنا وأسعدتنا“.

نعي واسع

ونعى عدد كبير من الفنانين ورواد صناعة السينما والإعلام في مصر والعالم العربي الكاتب الراحل.

وقالت الفنانة نسرين أمين في منشور على ”انستغرام“: ”الله يرحمك يا أستاذ وحيد كان ليا الشرف إن أول عمل لي من تأليفك العظيم احكي يا شهرزاد فقدت مصر مؤلفا ومبدعا صاحب فكر عظيم“.

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وقالت الممثلة هند صبرى في منشور على ”انستغرام“: ”هو واحد من أعظم من كتبوا في السينما العربية في الخمسين عامًا الماضية حيث عبرت أعماله عن كل قضايا الإنسان في الوطن العربي.. شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان الذي كان من تأليفه“.

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كما نعاه المخرج محمد سامي: ”وداعا.. الأستاذ وحيد حامد في ذمة الله“.

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وكتب المخرج عمرو سلامة على حسابه في تويتر: ”فقدت مصر وحيد حامد. التعازي لأسرته وللفن ولجمهوره وللشعب المصري والعربي“.

فقدت مصر وحيد حامد. التعازي لأسرته وللفن ولجمهوره وللشعب المصري والعربي. — Amr Salama (@amrmsalama) January 2, 2021

وغرد المخرج عمرو عرفة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون. الصدق والأمانة والوطنية عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد. الله يرحمك يا أعز الناس.. أسألكم الفاتحة #وحيد_حامد”.