وفاة الكاتب المصري وحيد حامد

أعلن نجل السيناريست المصري وحيد حامد، اليوم السبت، عن وفاة والده، بعد دخوله المستشفى إثر أزمة صحية طارئة.

وقال مروان حامد في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: ”توفي إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد“.

وأضاف أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة ظهر اليوم السبت.

ونعى عدد من المشاهير الكاتب الراحل، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المخرج عمرو سلامة على حسابه في تويتر: ”فقدت مصر وحيد حامد. التعازي لأسرته وللفن ولجمهوره وللشعب المصري والعربي“.

فقدت مصر وحيد حامد. التعازي لأسرته وللفن ولجمهوره وللشعب المصري والعربي. — Amr Salama (@amrmsalama) January 2, 2021

وغرد المخرج عمرو عرفة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون. الصدق والأمانة والوطنية عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد. الله يرحمك يا أعز الناس.. أسألكم الفاتحة #وحيد_حامد”.

إنا لله و إنا اليه راجعون

الصدق و الامانه و الوطنيه

عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد

الله يرحمك يا أعز الناس .. اسئلكم الفاتحة #وحيد_حامد pic.twitter.com/6QORt9Toin — Amr arafa (@AArafa) January 2, 2021

وتعرض وحيد حامد، يوم الخميس الماضي، إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى.

وعلم ”إرم نيوز“ أن وحيد حامد أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، حيث كان يعاني من مشاكل في القلب والرئة.