وائل الإبراشي: فيروس كورونا "التهم الرئتين" وحالتي حرجة

بعث الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج ”التاسعة“ عبر شاشة التلفزيون المصري، رسائل إلى الإعلامي عمرو أديب، كشف فيها عن وضعه الصحي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ ونقله للعناية المركزة.

وقال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ما تردد من شائعات مؤخرًا بشأن وفاته لا أساس لها من الصحة، معقبًا في رسالته التي قرأها عمرو أديب عبر برنامجه ”الحكاية“ الذي يقدمه على شاشة Mbc مصر، أن حالته الصحية حرجة.

وأضاف وائل الإبراشي أنه ممنوع من الكلام بأمر الأطباء، مردفًا: ”منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر الخميس وأنا في حالة حرجة“.

واستطرد وائل الإبراشي، قائلًا أن فيروس كورونا تمكن من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم يترك له إلا مساحات صغيرة للتنفس.

ونوّه بأن الوضع تحسن قليلًا منذ الوصول إلى العناية المركزة، واختتم: ”لكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين بالشفاء التام بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ودعواتكم“.

وكان قد نُقل الإعلامي وائل الإبراشي، الخميس، إلى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب الفريق المشرف على صفحته على فيسبوك: ”نُقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا“.