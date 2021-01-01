الفنانة العمانية فخرية خميس تعلن استئصال ثدييها إثر إصابتها بأورام سرطانية

كشفت الفنانة العُمانية فخرية خميس، اليوم الجمعة، تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنه تم استئصال ثدييها إثر إصابتها بأورام سرطانية.

وقالت ”خميس“ عبر حسابها على ”إنستغرام“ إنه“تم إجراء عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط، وإزالة الثديين في مستشفى مسقط الخاص“.

وأضافت:“سأستكمل معهم خطة العلاج كما بدأتها بحسب ما يرونه بعد إجراء الاستئصال الأخير، وكما أخبرتني الدكتورة الغالية سعاد الخروصي سابقًا بعد العملية ربما احتاج لجرعات كيميائية أو البدأ في الإشعاع ومن ثم يتبع ذلك العلاج المناعي“.

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وتابعت:“للعلم سبق وبدأت في مستشفى السلطاني أخذ 12جرعة كيميائية بمعدل جرعة واحدة أسبوعيًا ولمدة 3 أشهر، ولله الحمد والشكر النتيجة كانت فعالة ومرضية في صغر حجم الأورام.. وللتوضيح كان يفترض أن أقوم باستئصال الأورام في المستشفى السلطاني، وبحسب خطة العلاج أن يتم ذلك لثدي واحد مع إزالة أورام الغدد الليمفاوية“.

يذكر أن فخرية خميس، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل ”أم هارون“ إلى جانب الفنانة الكويتية ”حياة الفهد“، ونخبة من نجوم الفن في الخليج.