1 يناير

حضور واسع لنجوم الفن بتشييع جثمان حاتم علي (فيديو وصور)

حضور واسع لنجوم الفن بتشييع جثمان ح...

شهد تشييع جثمان المخرج السوري الكبير حاتم علي، حضورًا واسعًا للعديد من نجوم الفن في سوريا، حيث حرص الكثيرون على توديعه، وسط حضور كثيف لوسائل الإعلام. وحرص على

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

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شهد تشييع جثمان المخرج السوري الكبير حاتم علي، حضورًا واسعًا للعديد من نجوم الفن في سوريا، حيث حرص الكثيرون على توديعه، وسط حضور كثيف لوسائل الإعلام.

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وحرص على حضور موكب الجنازة الفنانون تيم حسن، وباسم ياخور، وسلاف فواخرجي، وسلافة معمار، وغسان مسعود، وسيف الدين سبيعي، وشكران مرتجى، والمخرج الليث حجو، وغيرهم الكثير من رموز وصناع الدراما السورية.

وظهرت عائلة حاتم علي، في مشهد تشييعه حيث دخل أبناؤه ”عمر، غزل، غالية“ في نوبة بكاء حزنًا على فراقه، بينما واساهم العديد من الحضور.

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وبث عدد من الحاضرين مقاطع فيديو ”بث مباشر“ من لحظة وصول الجثمان إلى مسجد ”الحسن“ لإقامة صلاة الجنازة عليه، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

https://www.facebook.com/eremnewsme/posts/4851540001587225

ووثقّ مقطع فيديو لحظة تشييع الجثمان من مستشفى الشامي، إلى مقبرة باب الصغير ، بينما ردد الحاضرون: ”لا إله إلا الله“، فيما تم توديعه أيضًا بآيات من القرآن الكريم.

ووصل جثمان حاتم علي، إلى مطار دمشق الدولي تزامنًا مع بداية العام الجديد 2021، قادمًا من مصر، التي تُوفي فيها صباح الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 58 عامًا.

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