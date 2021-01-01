حضور واسع لنجوم الفن بتشييع جثمان حاتم علي (فيديو وصور)

شهد تشييع جثمان المخرج السوري الكبير حاتم علي، حضورًا واسعًا للعديد من نجوم الفن في سوريا، حيث حرص الكثيرون على توديعه، وسط حضور كثيف لوسائل الإعلام.

وحرص على حضور موكب الجنازة الفنانون تيم حسن، وباسم ياخور، وسلاف فواخرجي، وسلافة معمار، وغسان مسعود، وسيف الدين سبيعي، وشكران مرتجى، والمخرج الليث حجو، وغيرهم الكثير من رموز وصناع الدراما السورية.

وظهرت عائلة حاتم علي، في مشهد تشييعه حيث دخل أبناؤه ”عمر، غزل، غالية“ في نوبة بكاء حزنًا على فراقه، بينما واساهم العديد من الحضور.

وبث عدد من الحاضرين مقاطع فيديو ”بث مباشر“ من لحظة وصول الجثمان إلى مسجد ”الحسن“ لإقامة صلاة الجنازة عليه، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

https://www.facebook.com/eremnewsme/posts/4851540001587225

ووثقّ مقطع فيديو لحظة تشييع الجثمان من مستشفى الشامي، إلى مقبرة باب الصغير ، بينما ردد الحاضرون: ”لا إله إلا الله“، فيما تم توديعه أيضًا بآيات من القرآن الكريم.

مباشر جنازة المخرج العظيم حاتم علي 💔

الله معك يا استاز حاتم ، انشالله الملتقى جنات الخلد يا رب 🤲 اللهم ارحم عبدك حاتم علي ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وادخله الجنة بلا حساب يا رب ☝️

يا رب العالمين صبر ئلوب كل يلي بيحبوه

الله معك pic.twitter.com/9pjFBAzl12 — 🌼Aphrodite/NoNo🌼❤️🇷🇺🇸🇾 🇱🇧 🇵🇸 🇯🇴 (@aa84953021) January 1, 2021

ووصل جثمان حاتم علي، إلى مطار دمشق الدولي تزامنًا مع بداية العام الجديد 2021، قادمًا من مصر، التي تُوفي فيها صباح الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 58 عامًا.