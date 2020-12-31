نقل الإعلامي المصري وائل الإبراشي المصاب بكورونا للعناية المركزة

نقل الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، اليوم الخميس، إلى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الفريق المشرف على صفحة الإبراشي الرسمية على فيسبوك: ”نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا“.

#عاجل| نقل الإعلامي وائل الإبراشي الي العناية المركزة بعد اصابته بفيروس كورونا Posted by ‎Wael Elebrashy – وائل الإبراشي‎ on Thursday, December 31, 2020

وأصيب الإبراشي الأسبوع الماضي بفيروس كورونا، وتوقف عن تقديم برنامج التاسعة على قناة مصر الأولى.

وفي وقت سابق، أجرى الإبراشي، مداخلة مع برنامج التاسعة وقال: ”إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تاني“.

وقال: ”شعرت بأعراض الانفلونزا لكن تعاملت معها على أنها كورونا، والأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرا، وإن شاء الله سننتصر عليها“.