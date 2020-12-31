نقل الفنان الكويتي عبدالله عبدالرضا للمستشفى بعد وعكة صحية

تعرض الفنان والمخرج الكويتي عبدالله عبدالرضا لوعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لعبدالرضا وهو يرقد على سرير المستشفى، وعلقت: ”سلامات الفنان عبدالله عبدالرضا، حيث يرقد في مستشفى السيف على إثر وعكة صحية“.

وأوضحت العيدان أنه سيجري عملية في البطن، ودعت له بالشفاء العاجل مختتمة منشورها: ”سلامات وما اتشوف شر يا حفيد الغالي عبدالحسين عبدالرضا“.

وحظي منشور العيدان بتفاعل من جمهور الفنان الذين دعوا له بالشفاء العاجل والعودة لتقديم أعماله الفنية المميزة، وجاءت التعليقات: ”ألف سلامة، ما تشوف شر، وأجر وعافية“.

وانتهى الفنان عبدالله عبدالرضا مؤخرا من تصوير مسلسله الجديد ”عالقون“ المقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري على منصة ”AD TV“ التابعة لقناة أبوظبي.

وكشف عبدالرضا في تصريحات صحفية عن استعداداته لمسلسل جديد مكون من 30 حلقة بعنوان ”كذبة أبريل“، يضم باقة كبيرة ومتنوعة من النجوم.

وبين أنه من المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل مع دخول العام الجديد، ويقوم ببطولته شيماء علي وباسمة حمادة ومرام البلوشي وعبدالله التركماني وغيرهم من النجوم الذين جرى التعاقد معهم، والعمل من تأليف عبدالرحمن أشكناني، وإخراج خالد جمال.

وعبد الله عبد الرضا ممثل ومخرج كويتي، وهو حفيد الفنان عبدالحسين عبد الرضا، شارك في أعمال عدة، حيث كانت أول أدواره في عام 2016 بمسلسل ”رمانة“ مع الفنانة حياة الفهد من إخراج حسام حجاوي، ثم مسلسل ”سموم المعزب 2“ مع الفنان سعد الفرج وأحمد جوهر وهو من إخراج البيلي أحمد.

إضافة إلى مسلسل ”ماذا لو“ مع الفنان خالد أمين والممثل الأردني منذر رياحنة ونخبة من الفنانين، وكان من إخراج حسين دشتي، وشارك في مسرحيات الأطفال من إنتاج مركز الفنون بعد انقطاع دام 25 سنة عن مسرح الطفل، وكان بمشاركة النجمة شجون الهاجري، ومن إخراجه هو، كما شارك في عدة مسرحيات، منها “ Tomorrow ومسرحية I Wish“.