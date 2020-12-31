نقل الكاتب المصري وحيد حامد إلى المستشفى إثر أزمة صحية طارئة

تعرض السيناريست المصري وحيد حامد، اليوم الخميس، إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وعلم ”إرم نيوز“ أن وحيد حامد، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، حيث يعاني الكاتب الكبير من مشاكل في القلب والرئة.

ويرافق وحيد حامد، الذي يتواجد بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة المهندسين، ابنه الكاتب مروان حامد.

ووضع وحيد حامد، تحت الملاحظة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للوقوف على طبيعة الأزمة بشكل عام.

وتتكتم أسرة وحيد حامد على أنباء وعكته الصحية وعدم تسريب الأمر لوسائل الإعلام؛ حفاظا على حالته النفسية.

وكان آخر ظهور للسيناريست وحيد حامد، في افتتاح فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نال تكريما عن مشواره الكبير، بتسلمه درع جائزة الإنجاز الإبداعي.