أسرة المخرج السوري الراحل حاتم علي تقرر دفنه في دمشق

قررت أسرة المخرج السوري الراحل حاتم علي نقل جثمانه من القاهرة، وذلك استعدادا لدفنه في العاصمة السورية دمشق.

وقالت مصادر إن السلطات المصرية أصدرت قرارها النهائي بالتصريح بدفن جثمان المخرج الراحل، حيث تم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات وسط القاهرة، تمهيدا لإنهاء إجراءات نقله إلى سوريا، حيث سيوارى جثمانه الثرى هناك.

وكانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها للوقوف على أسباب وفاة المخرج السوري، بعد العثور عليه ميتا في غرفته الفندقية، صباح أمس الثلاثاء.

وأكدت التحقيقات أن وفاة حاتم علي جاءت لأسباب طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية في وفاته.

وحضر معاينة جثة المخرج الراحل، نجله وعدد من الفنانين، من بينهم جمال سليمان وسامر المصري.

ورحل المخرج البارز عن عمر يناهز 58 عاما، فيما ذكرت وسائل إعلام أن وفاته جاءت نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

وغادر حاتم علي سوريا في أعقاب الثورة، رغم أنه لم يصرح بمواقف معارضة للرئيس بشار الأسد، ومع ذلك فقد قامت نقابة فناني الحكومة السورية في دمشق بإصدار قرار بفصله وعدد كبير من الفنانين، مبررة ذلك بعدم قيامهم بتسديد الرسوم المترتبة عليهم.