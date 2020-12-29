آخر ظهور للمخرج السوري حاتم علي ‎(صورة)

أعادت الناقدة الفلسطينية علا الشيخ، اليوم الثلاثاء، نشر صورة للمخرج السوري حاتم علي، عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“ تزامنًا مع إعلان وفاته.

وكانت تلك الصورة من داخل فندق إقامته في منطقة الزمالك وسط العاصمة المصرية القاهرة.

واتضح أن الصورة التي شاركتها علا الشيخ، كانت قد نُشرت، بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وأرفقتها بتعليق:“في أحلى من هيك صباح“، وظهر فيها حاتم علي جالسًا على كرسيه ويتفحص هاتفه، بينما كان منغمسًا في العمل بحسب الصورة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي تلك الصورة على أنها آخر ظهور للمخرج حاتم علي، خاصًة أن علا الشيخ، وثّقتها بمقر إقامته في الفندق، إضافة إلى أنها كانت في اليوم التالي لفعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

https://web.facebook.com/ola.alsheikh/posts/10159024216625987

ونعت علا الشيخ، حاتم علي، من خلال الصورة التي أعادت نشرها، حيث كتبت:“ما كان فيه أحلى من هيك صباح، بس اليوم كتير سيئ، مو قادرة أصدق أنك رحت، مو قادرة، كل ما حد متلك من سوريا بروح بوجعني قلبي على سوريا أكتر“.

وأضافت علا الشيخ قائلًة:“سلّم على مي سكاف، مع السلامة حاتم علي، وشكرًا على التغريبة الفلسطينية، قلم حومرة، الفصول الأربعة، عصي الدمع، وكثير أعمال ما بتنعد“.

والمخرج ”حاتم علي“ غادر بلده سوريا في أعقاب الثورة رغم أنه لم يصرح بمواقف معارضة للرئيس بشار الأسد، ومع ذلك فقد قامت نقابة فناني الحكومة السورية في دمشق، بإصدار قرار بفصله مع عدد كبير من الفنانين مبررة ذلك بعدم قيامهم بتسديد الرسوم المترتبة عليهم.

ويعد ”حاتم علي“ متعدد المواهب، ككاتب قصص ومسرحيات، وممثل، ومخرج، ومنتج، حيث أخرج أعمالًا شهيرة شكلت علامة فارقة في الدراما العربية، أبرزها: مسلسل الزير سالم، وصلاح الدين الأيوبي، والتغريبة الفلسطينية، وثلاثية الأندلس، والملك فاروق، والصحابي عمر بن الخطاب.

وكان من آخر ما أخرجه مسلسل ”أهو ده اللي صار“ والذي عُرض في 2019، بينما أخرج قبله مسلسل ”كأنه إمبارح“ وعرض في 2018.