فنانون سوريون وعرب ينعون الراحل حاتم علي

شكل رحيل الفنان والمخرج السوري حاتم علي، المفاجئ، صدمة كبيرة للوسط الفني العربي والسوري بشكل خاص.

ونعى حاتم علي عدد كبير من نجوم سوريا والوطن العربي، عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الدراما السورية فقدت اليوم أحد أعمدتها التي كانت ترتكز عليها.

واعتبر الفنان السوري أيمن زيدان رحيل حاتم علي ”موجعا“، واصفا ذلك بالقول: ”يالهذا الرحيل الموجع… قامة إبداعية تفارقنا لتزيد في القلب فضاءات الحزن.. أما سئمت أيها الموت من خطف الأحبة“.

أما الفنانة اللبنانية نادين نجيم فكتبت في نعي الراحل: ”من فترة كتير اتذكرتك وكنت عم خبر أصدقائي عن تجربتي بالشغل معك وقديش مهضوم وقلبك طيب وبتحب شغلك، كتير انصدمت بالخبر وزعلت من نص قلبي، الله يرحمك برحمته الكبيرة، منحبك“.

ونعته أيضاً مواطنته الفنانة شكران مرتجى، بالقول: ”ربيع قرطبة أضحى خريفاً والزير سالم ينوح وفصولك الأربعة في المتاهة وقصر عابدين أغلق أبوابه أبطالك، كلهم يتامى الآن، حاتم علي تباً لهذه الفاجعة التهمتنا ونحن جميعا في دائرة النار“.

ونشر الفنان الشاب معتصم النهار صورة الراحل عبر حسابه على ”انستغرام“ وأبدى حزنه من الخبر وكتب: ”أستاذي، قدوتي، أملي بما تبقى، الرحمة لروحك وخسارة كبيرة، بكرت يا أستاذ.. ”.

وقالت أمل عرفة: ”مهلاً.. لنستوعب الرحيل، رحل العراب. باكرا رحل.. حاتم علي، عزائي كبير لزوجته السيدة دلع وأبنائه وأخوته“. أما محمد حداقي فقال : الشكر والتقدير والحب لك يا أستاذنا، آن لك أن ترتاح وتحلم.

من جانبها، قالت الفنانة مها المصري: يا رب تكون إشاعة متل إشاعات يلي عم يطالعوها عالفنانين، ماعم أقدر صدق ولا أستوعب أنك غادرتنا“.

وكتبت ابنتها ديمة بياعة: ”خبر محزن وصادم لهلق ماعم استوعب، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة“.

وعلقت الفنانة ريم عبد العزيز: ”صاحب العين الساحرة، وأول من أعطاني فرصة الوقوف أمام الكاميرا، لك الرحمة وطول البقاء لعائلتك الكريمة“.

وأعرب الفنان السوري عارف الطويل عن حزنه لوفاة علي، معتبراً أن ”صداقتهم كانت حقيقية ومثالية، ولم يختلفا منذ أنا اجتمعا في عام 1982 في المعهد العالي للفنون المسرحية“، مضيفاً: ”كبرنا معاً وتعلمنا معاً، موجع رحيلك، لا أكاد أصدقه“.

بدورها، عبرت الفنانة سلافة معمار عن صدمتها، معتبرة أنه ”لا يوجد كلام يعبر عما بداخلها، وأصعب ما في الأمر أن الزمن أبعدها عنه، مقدمه واجب العزاء لعائلته“.

وكتبت الفنانة سلاف فواخرجي رسالة مؤثرة اعتبرت فيها أنه ”بوفاة حاتم علي، رحل منها الكثير“.

باسم ياخور نشر صورة للراحل عبر حساباته الخاصة، معتبرا أن أصعب ما في ختام هذا العام هو هذا الخبر، وكتب: ترجل الفارس مبكرا عن صهوة جواده“.

وكتب الفنان مكسيم خليل رسالة عبر صفحته، تمنى من خلالها أن يكون الخبر مجرد إشاعة، موجها الشكر والامتنان للراحل لكونه صاحب الفضل الكبير عليه، حسب وصفه.

كما نعى مخرجون زاملوا الفنان حاتم علي الراحل بكلمات مؤثرة، كان أبرزهم المخرج الليث حجو الذي وصف هذا العام بالمؤلم وخاصة بعد رحيل صديق ذكرياته، كما نعته أيضا المخرجة رشا شربتجي ووصفته بأنه ”أحد أساطير الإخراج“.

وتوفي حاتم علي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 58 عاما، وعثر عليه ميتا بغرفته في فندق الماريوت بالعاصمة المصرية القاهرة، التي اختارها للإقامة كمنفى اختياري منذ سنوات.