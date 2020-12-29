من هو المخرج السوري الراحل حاتم علي...

توفي المخرج السوري حاتم علي، اليوم الثلاثاء؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهر 58 عاما، خلال تواجده في أحد الفنادق المصرية.

من هو؟

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، من مواليد 2 يونيو عام 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق / قسم التمثيل 1986.

والمخرج الراحل كان عضوا في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

وقد غادر حاتم بلده سوريا في أعقاب الثورة رغم أنه لم يصرح بمواقف معارضة للرئيس بشار الأسد، ورغم ذلك فقد قامت نقابة فناني الحكومة السورية في دمشق، بإصدار قرار بفصله وعدد كبير من الفنانين؛ مبررة ذلك بعدم قيامهم بتسديد الرسوم المترتبة عليهم.

على صعيد كتابة السيناريو، ألف فيلم زائر الليل الذي أخرجه محمد بدرخان، كما كتب مسلسل القلاع الذي أخرجه مأمون البني، وألف فيلما تلفزيونيا بعنوان الحصان أخرجه بنفسه، وشارك في كتابة فيلم آخر الليل مع الكاتب عبدالمجيد حيدر وحصل من خلاله على أول جائزة كمخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون 1996.

وبالإضافة لعشرات الأعمال الدرامية، فقد كتب للمسرح ثلاث مسرحيات بالتعاون مع المخرج المسرحي زيناتي قدسية بعنوان الحصار، كما كتب مسرحية حكاية مسعود التي أخرجها زيناتي قدسية لصالح فرقة القنيطرة كمخرج، في المسرح له ثلاث مسرحيات: وهي مات 3 مرات – 1996 البارحة.. اليوم.. وغدا – 1998، أهل الهوى – 2003.

وفي السينما له فيلمان هما: العشاق 2005 – فيلم روائي طويل (مقتبس عن مسلسل أحلام كبيره) إنتاج سوريا الدولية للإنتاج الفني، شغف 2005 – فيلم قصير إنتاج المؤسسة العامة للسينما – سوريا.

نعي واسع

وقد نعى عدد من الإعلاميين والفنانين والمشاهير المخرج الراحل.

وقال الإعلامي محمد أبوعبيد: ”مِن حقّه مَيْتًا على مُحبّيه أحياءً أن يذكروه ولو بمَنقَبَة، فهو الذي ملأ الشاشات بالأعمال ”الدرامية“ الرزينة التي استحقت المتابعة، فلا عجب أن تدرك الدراما العربية حجم الفجع برحيله.

رحمك الله يا حاتم وأنزل عليك شآبيب رحمته“.

رحمك الله يا حاتم وأنزل عليك شآبيب رحمته.#حاتم_علي pic.twitter.com/v8ahWnJKCn — محمد أبوعبيد (@mobeid) December 29, 2020

وكتب الصحفي ومذيع البرامج السوري موسى العمر على ”تويتر“ قائلا: ”‏وفاة أسطورة الإخراج الدرامي السوري حاتم علي بأزمة قلبية في مصر“.

وأضاف: ”من أعماله الخالدة (عمر وربيع قرطبة وملوك الطوائف وصقر قريش) وعشرات الأعمال الرائعة التي تركت أثرا في نفوسنا وسلوكنا .. رحمه الله“.

وفاة اسطورة الاخراج الدرامي السوري حاتم علي بأزمة قلبية في مصر … من اعماله الخالدة .. مسلسل ”عمر“ وربيع قرطبة وملوك الطوائف وصقر قريش وعشرات الأعمال الرائعة التي تركت أثراً في نفوسنا وسلوكنا .. رحمه الله .. pic.twitter.com/qcz4sKGTsS — موسى العمر (@MousaAlomar) December 29, 2020

كما نعته الإعلامية السعودية منى السليمان عبر تغريدة لها بـ“تويتر“، تقول: ”‏وفاة المخرج والكاتب السوري حاتم علي الذي كتب وأخرج بعض أجمل الأعمال العربية: الزير سالم , ثلاثية الأندلس , التغريبة الفلسطينية, عمر الله يرحمه ويحسن إليه“.

وفاة المخرج و الكاتب السوري#حاتم_علي الذي كتب و اخرج بعض اجمل الاعمال العربية : الزير سالم , ثلاثية الاندلس , التغريبة الفلسطينية, عمر الله يرحمه و يحسن اليه pic.twitter.com/XNQ66Ot8jS — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) December 29, 2020

أما الفنان الكويتي عبدالله بوشهري فعلق على وفاة الراحل قائلا: ”‏وفاة المخرج العربي الكبير ‎#حاتم_علي مخرج الروائع الخالدة الزير سالم , ثلاثية الأندلس , التغريبة الفلسطينية , عمر الله يرحمه ويغفر له“.

وفاة المخرج العربي الكبير #حاتم_علي مخرج الروائع الخالدة

الزير سالم , ثلاثية الاندلس , التغريبة الفلسطينية , عمر الله يرحمه ويغفر له pic.twitter.com/GacP9fShjm — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) December 29, 2020

وكان الراحل يستعد لتصوير الفيلم السينمائي التاريخي الضخم محمد علي باشا (فيلم) عن سيناريو د.لميس جابر وتنتجه غود نيوز، ومرشح لبطولته الممثل المصري يحيى الفخراني.

من جهتها، انتقلت الأجهزة الأمنية في مصر إلى مقر فندق الماريوت بمنطقة الزمالك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإجراء التحريات تجاه الوفاة المفاجئة.