أبرز الأعمال الدرامية في مسيرة المخرج الراحل حاتم علي

توفي المخرج السوري حاتم علي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 58 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده بأحد فنادق القاهرة.

ورغم تعدد مواهب المخرج الراحل، إلا أن شهرته برزت بعد إخراجه عدد من الأعمال الدرامية شكلت فارقا في الدراما العربية، وإضافة للدراما التاريخية.

ومن أبرز ما أخرجه المخرج الراحل:

الفصول الأربعة

يخوض مسلسل ”الفصول الأربعة“، والذي تم تصويره على جزأين (الجزء الأول عام 1999 والجزء الثاني 2002) في العلاقات الاجتماعية في الحياة اليومية لأسرة دمشقية، ويروي قصة أسرة مكونة من الأب كريم والأم نبيلة والعمة جميلة، ولهم 5 بنات.

وحاز المسلسل على شهرة عربية، كما يعتبر من كلاسيكيات الدراما السورية، وذلك لتطرقه للقيم والمبادئ الأخلاقية التي تشكل أهمية لدى الإنسان العربي.

الزير سالم

يعتبر مسلسل ”الزير سالم“، وهو من إنتاج عام 2000، نقطة تحول في تاريخ المخرج الراحل حاتم علي، حيث كان سببا في ترسيخ اسمه كأحد أبرز المخرجين العرب.

كما نجح المخرج حاتم علي من خلال ”الزير سالم“ بربط المشاهد العربي بالأعمال التاريخية، ووضعها في مكانة منافسة للأعمال الدرامية الأخرى.

ويجسد المسلسل شخصية عدي بن ربيعة وهو فارس وشاعر ينتمي إلى الجاهلية قبل الإسلام، ويستعرض من خلاله أحداث حرب البسوس.

ثلاثية الأندلس

رصد المخرج الراحل من خلال ثلاثية الأندلس (صقر قريش 2002 – ربيع قرطبة 2003- ملوك الطوائف 2005) تاريخ العرب في الأندلس، بدءا من نشأة الخلافة الأموية، وانتهاء بسقوط غرناطة.

وحاز ”ربيع قرطبة“ على الجائزة الذهبية كأفضل مسلسل في مجال الدراما التاريخية، وجائزة أفضل سيناريو.

التغريبة الفلسطينية

يعتبر ”التغريبة الفلسطينية“، وهو من إنتاج عام 2004، واحدا من أبرز ما أنتجته الدراما العربية عن القضية الفلسطينية، وحاز على جوائز من عدة دول عربية.

ويروي المسلسل قصة أسرة فلسطينية فقيرة تكافح من أجل البقاء في ظل الانتداب البريطاني ثم في فترة الثورة الفلسطينية الكبرى، وفي خيم اللجوء بعد النكبة، وتلخص الأحداث التي مرت بها الأسرة حقبة تاريخية مهمة في حياة الفلسطينية، والتي امتدت منذ ثلاثينيات وستينيات القرن الماضي.

الملك فاروق

عرض مسلسل ”الملك فاروق“ في عام 2007، والذي جسد حقبة حكم الملك فاروق الأول، آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي ومؤسس مصر الحديثة.

وحصد المسلسل 6 جوائز ذهبية في مهرجان القاهرة للإعلام العربية، ونال عنه المخرج حاتم علي جائزة أفضل مخرج.

صراع على الرمال

يعتبر مسلسل ”صراع على الرمال“ ميلودراما بدوية سورية، وهو من تأليف هاني السعدي وأشعار نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتدور أحداثه في بداية القرن الثامن عشر، حيث يعكس الصراع بين قبيلتين عربيتين تسيل الدماء بينهما.

مسلسل عمر

يعد مسلسل ”عمر“ أحد أبرز الأعمال العربية، وهو من إنتاج عام 2012، ووصلت تكلفة إنتاجه إلى 200 مليون ريال سعودي.

وتناول المسلسل سيرة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، والذي يشكل قيمة دينية وتاريخية كبيرة لدى المسلمين، وتمكن العمل من الاستحواذ على أعلى مشاهدة في رمضان 2012 وبعده، وحظي بمتابعة كبيرة تجاوزت البلاد العربية.

قلم حمرة

يعد مسلسل ”قلم حمرة“ أحد أبرز الأعمال الاجتماعية السورية التي تطرقت إلى الأزمة في سوريا، وأوضاع السوريين خلالها.

وسلط المسلسل، وهو من إنتاج عام 2014، الضوء على انعكاسات هذه الأزمة على المجتمع السوري، وتحديدا على الطبقة الوسطى فيه.