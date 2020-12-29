الفنان المصري مجدي صبحي: لدينا قامات فنية يجلسون في المنزل ويرفضون "تسول العمل" (فيديو)

قال الفنان المصري مجدي صبحي، إن هناك من وصفهم بـ“قامات فنية كبيرة“ يجلسون في المنزل ويرفضون ”تسول العمل“.

جاء تصريح مجدي في مقابلة مع ”إرم نيوز“ على هامش تكريمه ضمن احتفالية مرور 50 عاما على مسيرة شقيقه الفنان محمد صبحي.

وقال مجدي: ”سعيد جدا بهذا التكريم لي ولزملائي، أمضيت 25 عاما مع شقيقي محمد صبحي، وقدمنا أجمل الأعمال الفنية في الدراما والمسرح“.

وأضاف: ”دائما أقول إنه أستاذي وليس أخي، وبالفعل عدت لفرقة محمد صبحي المسرحية، وسيكون هناك أعمال جديدة في إطار الإعداد الآن“.

وتابع: ”يوجد العديد من القامات الفنية الكبيرة يجلسون في المنزل، ولا يتسولون العمل.. أصحاب كرامة وموهبتهم ثقيلة، ولكنهم يملكون عزة نفس فلا يطرقون الأبواب بحثا عن أدوار جديدة. أرجو النظر لهؤلاء الفنانين الغائبين عن الساحة الفنية“.

وعن كيفية تعامله مع أزمة انتشار فيروس كورونا، قال: ”إلى حد ما نحاول الالتزام بالإجراءات الاحترازية، نرتدي الكمامة ونستخدم المطهرات. والباقي على الله“.

وعن أعماله الفنية الجديدة، قال الفنان مجدي: ”يوجد عمل مسرحي قادم مع محمد صبحي، ومسرحية أخرى بعيدة عنه، في إطار الإعداد بإذن الله“.

يذكر أن مجدي صبحي شارك مع شقيقه محمد صبحي في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها دوره في سلسلة ”يوميات ونيس“ الشهيرة.